Aides au déménagement : pouvez-vous bénéficier de la prime de la CAF ?

Plus de la moitié des déménagements ont lieu entre la mi-juin et la mi-septembre. Et cette année, c'est décidé vous déménagez. À cette occasion, il est possible, sous certaines conditions, de bénéficier d'une aide financière de la CAF (Caisses d’allocations familiales). Vérifiez si vous êtes concerné.

Les caisses d’allocations familiales proposent une prime déménagement. Un coup de pouce financier qui permet d’alléger les dépenses liées aux frais d'un changement de domicile. Cette aide vous concerne-t-elle ? Quel est son montant ? On fait le point. Quelles sont les conditions d'attribution de la prime ? Sur son site, la CAF précise que cette aide "s’adresse aux familles nombreuses qui déménagent quand leur foyer s’agrandit, sous certaines conditions". Pour toucher cette prime déménagement, il faut réunir trois conditions dans les six mois suivant le changement d’adresse. Il faut donc : avoir au moins 3 enfants à charge nés ou à naître ; avoir déménagé entre le 1ᵉʳ jour du mois civil qui suit la fin de votre 3ᵉ mois de grossesse et le dernier jour du mois précédant le 2ᵉ anniversaire de votre dernier enfant ; avoir droit à l’Apl (aide personnalisée au logement) ou à l’Alf (allocation logement à caractère familial) pour votre nouveau logement Une aide limitée à 1070,23 € Le montant de l'aide est limité à 1070,23 € pour 3 enfants à charge, sur la période comprise entre le 1er avril 2023 au 31 mars 2024. Par ailleurs, vous pouvez bénéficier de 89,19 € par enfant supplémentaire. À noter que ce montant est versé en une fois dès que la demande est acceptée. Quelle est la marche à suivre pour demander cette aide ? Vous pouvez faire cette demande seulement si vous êtes déjà allocataire. Il suffit alors de télécharger un formulaire sur le site de la CAF, puis de le compléter, le signer et l’envoyer à votre caisse d’allocations familiales dans les six mois suivant le déménagement. Pour accompagner votre demande, vous devez fournir "la facture payée de votre déménageur indiquant l’adresse de chargement des meubles, l’adresse de livraison et le mode de paiement utilisé" ou bien "les documents justificatifs de frais si vous avez fait votre déménagement vous-même". Existe-t-il d'autres aides au déménagement ? Outre la prime déménagement de la CAF, vous avez droit à d’autres coups de pouce financiers si vous changez de domicile. Ainsi, le fonds de solidarité pour le logement, géré par les conseils généraux, offre des subventions ou des prêts pour payer le dépôt de garantie, les frais d’agence, le premier loyer ou l’assurance habitation. Cependant, il faut avoir des ressources modestes, selon les critères de chaque conseil général. Action logement vous aide aussi avec Mobili-pass (sauf si vous travaillez dans l’agriculture). Il faut alors travailler dans une entreprise de plus de 10 salariés, déménager pour le travail et faire au moins 70 kilomètres ou 1h 15 de trajet en plus. Pour les agriculteurs, il y a l’Agri-mobilité à demander.