CARTE. Allergies : quels sont les pollens les plus répandus ce mois de juillet dans votre département ?

Le point sur ces pollens très répandus à la mi-juillet, et dans quels départements ils sont le plus présents.

Les pollens de graminées ont fait vivre un calvaire aux Français allergiques au début de début, mais ils perdent de plus en plus de terrain selon les dernières données du Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA) en date du 13 juillet.

Cinq départements restent cependant en risque d'allergie "élevé" : l'Aveyron, le Tarn, le Cantal, le Puy-de-Dôme et la Dordogne. Dans la quasi-totalité des autres départements en France, le niveau de risque reste "moyen".

Comme le rappelle le RNSA, les graminées sont les herbacées que l’on voit pousser le long des routes, dans les champs et même parfois sur les ronds-points. Plusieurs sont très allergisantes comme la fléole, le pâturin, l’ivraie, le dactyle, la fétuque, la flouve, le seigle, l’avoine, le blé… "Les pollens de graminées ont un potentiel allergisant fort provoquant chez les allergiques de nombreux symptômes oculaires, nasaux, et même respiratoires. Les allergiques doivent suivre les traitements prescrits par leurs médecins et allergologues ou les consulter en cas de symptômes allergiques".

Les départements les plus touchés par les pollens de graminées au 13 juillet. RNSA

À noter que le risque s'atténue pour les pollens de châtaigner, de plantain et d'orties (urticacées). De plus, cinq départements sont repassés au vert, de quoi soulager les habitants les plus sensibles aux pollens : l'Aube, la Haute-Marne, les Alpes-Martimes, la Haute Corse et la Corse du Sud.

Les pollens les plus répandus en Occitanie

