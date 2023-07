Bozouls. Le groupe Jazzy-Jazzou inaugure le square des artisans créateurs

Dimanche dernier neuf artisans créateurs aux côtés de la boutique "Enclume et Barbotine" proposaient au public pour le vernissage de leur exposition une animation musicale du groupe vocal nommée Jazzy-Jazzou.

"Jazz parce qu’il y a du jazz et Jazzou car il n’y a pas que du Jazz", aime à dire Bernard Zberro, l’initiateur du groupe.

Un ensemble qui a poussé la chansonnette sur du Claude Nougaro ainsi que sur des thèmes de Jazz (take Five), avant de présenter ses créations. L’exposition présente cette année trois nouveaux exposants aux côtés de la céramique de Bernard Zberro et la mosaïque de son épouse Sophie ; la couture des ensembles de Patricia Cuppari ; le mohair de Cécile Rémond ; les peintures de Christelle Puech ; la marqueterie de paille d’Hervé Garrigue ; les réalisations en bois de Jean-Jacques Guibert ; la vannerie de Laetitia Tarayre et les œuvres de l’herboriste Patricia Lacombe.

Cette boutique éphémère est installée jusqu’au 27 août à l’espace Denys-Puech. Ouvert tous les jours de 10 h à 13 h et de 14 h à 19 heures. Entrée libre.

Enclume et Barbotine, 1 ruelle du Caminol ; ouvert du mardi au samedi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30.