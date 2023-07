Connac. Les bénévoles font preuve de créativité

Dernièrement, les bénévoles du village de Connac, faisant partie de la communauté des communes du Réquistanais, ont accompli un travail exceptionnel en participant à la réalisation d’un char pour le défilé de la fête de la brebis. Avec pour thème central les insectes, ils ont choisi d’illustrer une libellule à taille humaine, un choix à la fois original et captivant.

Pour mener à bien ce projet, les bénévoles ont d’abord effectué des recherches approfondies sur la libellule. Ils ont étudié son anatomie, ses caractéristiques distinctives, et se sont plongés dans la recherche des matériaux les plus appropriés pour donner vie à ce superbe insecte.

Chaque détail a été pris en compte avec soin, de la composition du corps, aux pattes en passant par les ailes délicates. Ils ont également agrémenté le char de magnifiques fleurs artificielles, ajoutant une touche de couleur et d’élégance à l’ensemble.

Pendant plusieurs jours, les bénévoles se sont retrouvés à l’atelier, investissant leur temps et leur énergie pour donner vie à leur vision. Leur dévouement et leur persévérance ont porté leurs fruits quelques mois plus tard, lorsque le char a enfin été achevé, juste à temps pour le défilé qui se tenait le premier dimanche de juin. Le résultat final était tout simplement époustouflant, suscitant l’admiration et l’émerveillement de tous les habitants de Connac et des visiteurs venus assister à l’événement.

Afin de montrer leur gratitude envers ces bénévoles dévoués, ils ont été invités à un apéritif bien mérité dans la salle des fêtes de Connac. C’était l’occasion pour tous les participants de se réunir, de célébrer leur succès collectif et de partager des moments de convivialité. Au cours de ce moment spécial, des discours chaleureux ont été prononcés pour souligner l’importance du bénévolat et remercier sincèrement chacun des participants pour leur travail acharné et leur contribution précieuse.

L’engagement de ces bénévoles dans la réalisation du char pour le défilé de la fête de la brebis restera gravé dans les mémoires de la commune de Connac. Leur passion, leur créativité et leur esprit d’équipe ont véritablement fait la différence, créant un char magnifique qui a illuminé le défilé et émerveillé petits et grands. Leur dévouement exemplaire est une source d’inspiration pour tous et témoigne de la force de la communauté lorsqu’elle se rassemble pour réaliser un projet commun.