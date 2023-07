Sécheresse : plusieurs secteurs de l'Aveyron passent en "alerte renforcée", voici les nouvelles restrictions d'eau

Plusieurs secteurs de l'Aveyron passent en alerte orange à partir de samedi.

Malgré les épisodes orageux du 7 puis du 15 juillet, "la situation hydro-météorologique du département de l'Aveyron montre que le cumul des pluies sur la première quinzaine de juillet est inférieur à la normale de référence (1991-2020)", informe la préfecture. Les apports en eau ont été importants sur le quart Nord du département et le long de la Truyère, mais la situation globale reste très préoccupante.

"Sans pluie significative, les sols s'assèchent et l'indice d'humidité poursuit sa baisse se rapprochant de la médiane". La faute aussi à une température en juin et juillet "au-delà de la moyenne", ce mois de juin ayant été le 6ème plus chaud depuis 1947, sans compter les pics de chaleur des 10, 11, 14 et 18 juillet. "Un temps globalement sec est annoncé pour la semaine à venir", rapporte également la préfecture.

Le suivi des débits des cours d'eau et les observations des écoulements sur le terrain amènent au renforcement des restrictions d'eau dans plusieurs secteurs à partir de samedi 22 juillet 2023 :

Affluents du Lit domanial amont : passage en "alerte renforcée"

La Diège : passage en "alerte renforcée"

L'Alzou : passage en "alerte renforcée"

Dourdou de Camarès aval et Sorgues : passage en "alerte renforcée"

L'Hérault : passage en "alerte renforcée"

Baye et ses affluents : passage en "alerte"

Seye et ses affluents : passage en "alerte"

Les restrictions déjà en mesure sur les autres secteurs frappés par la sécheresse restent en vigueur :

Orb : maintien en niveau "crise"

Dourdou de Camarès amont et Len : maintien en "alerte renforcée"

Affluents rive droite du Tarn médian : maintien en "alerte"

Rance : maintien en "alerte"

Dourdou de Conques : maintien en "alerte"

Aveyron source et son bassin : maintien en "alerte"

Aveyron médian et son bassin : maintien en "alerte"

Serène et ses affluents : maintien en "alerte"

"À ce jour, il n’y a pas de nécessité à mettre en place des mesures de limitation sur les usages liés à l’eau potable", informe la préfecture de l'Aveyron. "Toutefois, localement, des mesures peuvent être mises en place par les communes si la situation l’exige. Les usagers sont invités à se rapprocher de leur mairie pour s’assurer de l’absence de dispositif de restriction complémentaire".

Les secteurs en alerte, alerte renforcée et crise en Aveyron au samedi 22 juillet 2023. Préfecture de l'Aveyron

Les restrictions en niveau crise

Les restrictions concernant l'arrosage :

arrosage des espaces arborés, pelouses, massifs fleuris et espaces verts : interdit (sauf pour les arbres et arbustes plantés en pleine terre depuis moins de 2 ans, et seulement de 20h à 9h).

arrosage des golfs : interdit (sauf pour les greens et les départs, arrosage réduit à 350 m3/semaine maximum par tranche de 9 trous, sauf en cas de pénurie d'eau potable)

arrosage des jardins potagers : interdit de 9h à 20h

Les restrictions concernant la vidange :

le remplissage ou la vidange des plans d'eau est interdit (sauf pour les usages commerciaux sous autorisation du service de police de l'eau concerné)

le remplissage et la vidange de piscine non collective sont interdits, sans exception

Les restrictions de nettoyage :

laver son véhicule à domicile est interdit

laver son véhicule en station est interdit

le nettoyage des façades, toitures, trottoirs et autres surfaces imperméabilisées est interdit (sauf si le nettoyage est réalisé par une collectivité ou une entreprise professionnelle)

Les restrictions concernant les fontaines :

l'alimentation des fontaines publiques et privées en circuit ouvert est interdite sauf impossibilité technique.

Les travaux en cours d'eau sont interdits, sauf :

en cas de situation d'assec total

pour des raisons de sécurité

dans le cas d'une restauration, renaturation du cours d'eau

Les restrictions concernant les prélèvements :

réduction obligatoire des prélèvements directs dans les canaux, à adapter localement selon les niveaux de gravité et en tenant compte des enjeux sécuritaires liés à la baisse des niveaux.

Les restrictions en niveau "alerte renforcée"

Les restrictions concernant l'arrosage :

arrosage des espaces arborés, pelouses, massifs fleuris et espaces verts : interdit (sauf pour les arbres et arbustes plantés en pleine terre depuis moins de 2 ans, et seulement de 20h à 9h).

arrosage des golfs : interdit (sauf pour les greens et les départs)

arrosage des jardins potagers : interdit de 9h à 20h

Les restrictions concernant la vidange :

le remplissage ou la vidange des plans d'eau est interdit (sauf pour les usages commerciaux sous autorisation du service de police de l'eau concerné)

le remplissage et la vidange de piscine non collective sont interdits (sauf pour la remise à niveau et pour le premier remplissage si le chantier avait débuté avant les premières restrictions)

Les restrictions de nettoyage :

laver son véhicule à domicile est interdit

laver son véhicule en station est autorisé sur les pistes équipées de haute pression ou de système de recyclage

le nettoyage des façades, toitures, trottoirs et autres surfaces imperméabilisées est interdit (sauf si le nettoyage est réalisé par une collectivité ou une entreprise professionnelle)

Les restrictions concernant les fontaines :

l'alimentation des fontaines publiques et privées en circuit ouvert est interdite sauf impossibilité technique.

Les travaux en cours d'eau sont interdits, sauf :

en cas de situation d'assec total

pour des raisons de sécurité

dans le cas d'une restauration, renaturation du cours d'eau

Les restrictions concernant les prélèvements :

réduction obligatoire des prélèvements directs dans les canaux, à adapter localement selon les niveaux de gravité et en tenant compte des enjeux sécuritaires liés à la baisse des niveaux.

Les restrictions en niveau alerte

Les restrictions concernant l'arrosage :

arrosage des espaces arborés, pelouses, massifs fleuris et espaces verts : interdit entre 11h et 18h

arrosage des golfs : interdit de 8h à 20h, réduction des volumes de 15 à 30 %

arrosage des jardins potagers : interdit de 11h à 18h

Les restrictions concernant la vidange :

le remplissage ou la vidange des plans d'eau est interdit (sauf pour les usages commerciaux sous autorisation du service de police de l'eau concerné)

le remplissage et la vidange de piscine non collective sont interdits (sauf pour la remise à niveau et pour le premier remplissage si le chantier avait débuté avant les premières restrictions)

Les restrictions de nettoyage :

laver son véhicule à domicile est interdit

laver son véhicule en station est autorisé sur les pistes équipées de haute pression ou de système de recyclage

le nettoyage des façades, toitures, trottoirs et autres surfaces imperméabilisées est interdit (sauf si le nettoyage est réalisé par une collectivité ou une entreprise professionnelle)

Les restrictions concernant les fontaines :

l’alimentation des fontaines publiques et privées en circuit ouvert est interdite sauf impossibilité technique.

