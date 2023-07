Véhicules brûlés pendant les émeutes : 116 006, un numéro vert pour aider les victimes

Le gouvernement a mis en place le 116 006, un numéro vert qui permet d'accompagner les propriétaires de véhicules incendiés durant les émeutes, dans la constitution de dossiers.







Un numéro vert pour "simplifier" et "accélérer" la constitution des dossiers d'indemnisation publique des victimes les plus modestes de véhicules brûlés a été mis en place, ont annoncé ce mercredi 19 juillet dans un communiqué les ministres de l'Economie et de la Justice.

En appelant le 116 006 (le numéro est ouvert 7 jours sur 7), les sinistrés "bénéficieront d'un accompagnement personnalisé pour les aider à engager leurs démarches d'indemnisation auprès du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI)", avec l'aide de l'association France Victimes, précisent les deux ministères.

Une indemnisation versée sous condition de ressources

Les 10 à 15 % de propriétaires de voitures ciblés, sont souvent uniquement assurés au tiers et ne peuvent donc pas être couverts par leur assurance en cas de dommages sur leur véhicule.

L’indemnisation maximale est fixée à 4 601 €. Elle sera versée sous condition de ressources. Le revenu fiscal de référence 2022 ne doit pas excéder 27 606 €, ce dernier montant étant réévalué à la hausse en fonction du nombre de personnes à charge, précise le gouvernement.