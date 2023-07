VIDEO. Les images impressionnantes de l'incendie d'une usine à Albi

Déclenché ce vendredi 21 juillet vers 21 heures, les pompiers du Tarn combattaient toujours le feu ce samedi 22 juillet vers 15 heures.

Un important incendie s'est déclenché ce vendredi 21 juillet à l'usine Chevillot, spécialisée dans le marquage et la santé des animaux d'élevage, rue de Gérone à Albi. Plus de 80 pompiers ont été mobilisé durant toute la nuit pour lutter contre les flammes qui ont ravagé l'usine et impacté l'activité dans les entreprises voisines, notamment un hangar de la Ressourcerie, d'une association de recyclage, que les soldats du feu ont néanmoins réussi à protéger. Ce samedi 22 juillet, selon La Dépêche du Midi, les pompiers étaient toujours sur le pont après 15 heures, et l'incendie n'était toujours pas éteint, ce qui sera fait en fin de journée. Les pompiers du Tarn ont publié des images et vidéos impressionantes de ce sinistre sur leur page Facebook. Environ 2 000 m2 sur 3 500 m2 ont été ravagé par les flammes.

L'usine Chevillot emploie 110 salariés. Selon son directeur Jean-Jacques Destoumieux, les pertes causées par cet incendie s'évaluent à plusieurs millions d'euros.