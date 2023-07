Les Brodequins : fin de saison sur l’Aubrac

Le Club de randonnée Les Brodequins a terminé la saison par un week-end sur l’Aubrac. Seize adhérents sont partis rejoindre Maurines dans le Cantal pour découvrir les gorges du Bès. Ce circuit accidenté a permis de suivre par un sentier étroit à travers les bois et les rochers les gorges du Bès et a offert de superbes points de vue sur la rivière, la tour et l’église du joli village d’Arzenc d’Apcher.

Le dimanche une boucle autour de Nasbinals les a conduits au cœur de l’Aubrac à travers les pâturages fleuris, les bois de hêtre et de conifères avec la découverte de magnifiques panoramas du plateau, de quoi satisfaire les photographes et les amoureux de la nature. Les randonneurs sont rentrés ravis de ces deux journées avant la pause estivale.

Les Brodequins donnent rendez-vous pour la fête à Quins, le vendredi 28 juillet pour une randonnée accompagnée de deux heures et quart environ (gratuite et sans réservation). Départ à 19 heures de la salle des fêtes de Quins. Possibilité de se restaurer au retour avec une soupe au fromage (8 €/pers) proposée par le Comité des fêtes.