Decazeville. Un bar à tapas en vue sur la place Decazes

Le couple Vaquero va ouvrir un bar tapas, le "Rincon de tapas" et mettra en avant la culture culinaire espagnole et brésilienne qu’affectionnent M. Vaquero, espagnol et ancien de la Sam et Mme Vaquero. Brésilienne et espagnole.

Il existera donc bientôt à Decazeville un bar tapas dans les anciens locaux de Tacos 24Z ; c’est le projet du couple Vaquero. Ils ont emménagé à Decazeville en 2016. M. Vaquero a commencé à travailler à la Sam en tant qu’intérimaire pendant onze mois puis a obtenu un CDI dans l’entreprise jusqu’à sa fermeture. Mme Vaquero travaillait de nuit à la maison de retraite de la ville. Avant cela, elle a travaillé dans un restaurant portugais et a également effectué un stage Greta pour apprendre le français. Le couple est très investi pour l’ouverture de son établissement. À l’heure actuelle, ils sont en attente du numéro de Siret, obligatoire pour toutes entreprises. La cuisine est déjà aménagée et ils travaillent encore sur la mise en place de la salle, la peinture mais également l’installation d’une machine pour poulet rôti. C’est un projet construit sur la passion et la réflexion car si le restaurant ouvre sur les périodes du week-end en particulier le dimanche, c’est pour permettre aux gens de venir manger des tapas et se rafraîchir quand tous les commerces sont fermés. Ainsi le bar tapas des Vaquero viendra ajouter de la vie à Decazeville sur des périodes plus calmes. De nombreux kebabs, tacos et pizzerias sont déjà présents en ville. Le couple Vaquero est donc heureux d’amener à Decazeville une cuisine d’un autre genre, "une cuisine généreuse et épicée" affirme Mme Vaquero. Le couple s’occupera donc de la cuisine et de la gestion de leur bar tapas aidés par leur fille et espère pouvoir profiter de l’affluence de la place de Decazeville avec le marché du vendredi et sa circulation piétonne régulière.