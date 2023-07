Espalion. Une collecte en hausse, synonyme d’espoir

La dernière collecte de sang mercredi et jeudi derniers, sur le secteur d’Espalion/Saint-Côme-d’olt, permet d’envisager l’avenir avec un peu plus d’optimisme.

Durant ces deux jours, 160 donneurs se sont présentés alors que pour les 4 précédentes collectes, de septembre 2022 à mai 2023, le nombre de donneurs avait largement chuté, avec des résultats variant de 123 à 142.

Autre motif de très grande satisfaction, 16 personnes se sont présentées pour un premier don, soit 10 % du chiffre total de donneurs. Un tel pourcentage n’a jamais été obtenu sur le secteur. Ils sont l’avenir de cette grande action qu’est le don de sang. Un très grand merci à tous ces primo-donneurs qui sont tous ressortis de la salle avec le sourire et la grande fierté d’avoir accompli un acte généreux et civique, permettant de soigner un grand nombre de malades et d’accidentés. Petite attention : ils se sont tous vus remettre une clé USB offerte par l’ADSBNA.

Cette collecte a été effectuée avec le soutien des clubs de quilles de Castelnau-de-Mandailles et Lassouts.

Roger Solladier et Laura Vayssade, présidents de ces clubs ont tout mis en œuvre afin de motiver tous leurs membres ainsi que leurs familles et leurs amis. Le résultat est éloquent, ils sont venus très nombreux et, il est pratiquement certain qu’un grand nombre de ces primo-donneurs sont de jeunes sportifs de ces clubs. Encore un grand merci pour ce bel élan de solidarité qui ne peut que valoriser les associations qui y participent.

Beaucoup d’estivants se sont également présentés, profitant de leurs vacances pour venir offrir leur précieux sang alors que ce n’est peut-être pas toujours facile de le faire pendant les journées de travail.

Il n’est bien évidemment pas question d’oublier tous les donneurs fidèles, toujours présents malgré les difficultés dues aux horaires de travail, aux déplacements et autres raisons diverses. Merci à tous ; ils sont la base solide de toutes les collectes

L’Établissement Français du Sang et tous les membres de l’Association des Donneurs de Sang Bénévoles du Nord-Aveyron remercient chaleureusement tous les donneurs dans leur ensemble et, leur donnent rendez-vous pour la prochaine collecte le mercredi 11 et le jeudi 12 octobre 2023, à Saint-Côme-d’Olt.