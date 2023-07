Réquista. Une visite guidée ce mardi pour redécouvrir l’histoire de Ric Estar

L’office de tourisme propose "Si Réquista m’était conté !", une immersion dans les couloirs du temps, ce mardi 1er août. Guidée par Julie Duponchel de Patri’Minot, cette visite permettra de découvrir des détails de la ville comme vous ne l’avez vue.

Laissez-vous conter l’histoire de la bastide de Réquista. Fondée à la fin du XIIIe siècle, Réquista est l’une des huit bastides que compta l’Aveyron au Moyen Âge.

Ces villes nouvelles, bien souvent conçues selon un plan régulier, sont des pôles économiques, avec leurs marchés, leurs foires et leurs commerçants. Une activité que la ville conservera au-delà du Moyen Âge et ce malgré les incendies et les pillages qu’elle subira.

La guide vous entraînera dans un voyage dans le temps, du Moyen Âge à nos jours, à la découverte de Ric Estar.

Départ de la visite à 21 heures, durée de la visite 1 h 15 environ. Pour le départ, le rendez-vous est fixé devant l’office de tourisme.