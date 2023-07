A quoi ressemblera le nouveau concept de McDonald's ?

(ETX Daily Up) - Généralement, on utilise le diminutif McDo pour signifier qu'on prévoit d'engloutir un BigMac. Bientôt, il ne faudra pas confondre avec CosMc, le nom du tout nouveau concept que le géant de la restauration rapide prévoit d'ouvrir. Pour soutenir sa croissance, l'entreprise de Chicago entend installer de nouveaux restaurants au format plus restreint et empruntant le nom d'une mascotte des années 80.

C'est une annonce qui ne passe pas inaperçue. A l'occasion de la présentation des résultats de l'entreprise pour le deuxième trimestre 2023, le PDG de McDonald's a révélé un tout nouveau projet consistant à déployer un concept de restaurants basé sur un plus petit format que celui que l'on connaît. Nom de code : CosMc. Les fans les plus avisés du géant de la restauration rapide auront compris qu'il s'agit du nom d'un personnage de l'équipe de Ronald apparu dans les publicités à la télévision entre 1986 et 1992, révèle le site spécialisé Restaurant Business. Celui-ci prend la forme d'un robot extraterrestre muni de nombreux bras et à la tête orange.

Ce nouveau modèle de restaurants est censé correspondre à un espace de vente plus petit, mais on ne sait pas encore concrètement quelles offres de burgers seront concernées. D'après le grand patron de McDo, Chris Kempczinski, une phase d'expérimentation doit être menée à partir de l'année prochaine. Tout ce que l'on sait, c'est que CosMc contiendra "tout l'ADN de McDonald's mais aura sa propre personnalité".

Jusqu'ici, McDonald's avait surtout réfléchi à des concepts misant davantage sur la technologie pour alimenter sa croissance. Le nouveau restaurant de Forth Worth, au Texas, avait marqué le coup en comptant sur un tapis roulant pour remettre la commande encore chaude des clients. Précisément, McDo exploite toutes les facettes de la géolocalisation pour servir ses clients toujours plus vite.

McDo à la sauce vintage

Au-delà du contenu du concept, cette actualité révèle surtout combien le géant américain farfouille avec insistance dans ses vieux cartons pour extraire d'anciens personnages qui incarneront son business de demain. McDonald's a en effet célébré récemment les 52 ans de l'une de ses mascottes phares au teint violet, Grimace. La chaîne de fast-food avait concocté un menu spécial incluant notamment un milk-shake rendant hommage à la couleur du personnage. L'offre a fait un carton sur les réseaux sociaux alors même qu'il ne s'agit pas de la mascotte de McDo la plus connue. Pourtant, au deuxième trimestre, l'entreprise de Chicago a bien fait progresser son chiffre d'affaires de 11,7%, soit au-delà des espérances. Alors, à quand le retour "en chair et en os" de Ronald dans les restaurants ?