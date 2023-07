Accident mortel dans les Yvelines : le conducteur de la voiture à contresens était ivre

Il avait provoqué un accident entre son véhicule et un bus qui a fait deux morts et de nombreux blessés, dont cinq en urgence absolue.



Le ministre des Transports Clément Beaune avait évoqué un risque de "comportement alcoolique" de la part du conducteur de la voiture, un jeune homme de 21 ans qui a provoqué une collision mortelle ce vendredi 28 juillet sur la D113 dans les Yvelines, à Mézières-sur-Seine. Les analyses lui ont donné raison : le jeune homme a été contrôlé positif avec un taux de "2,4 grammes" d'alcool dans le sang, alors qu'il est interdit de conduire avec un taux de plus de 0,5 gramme.

L'accident a eu lieu vers 7 heures du matin et le jeune homme roulant à contresens a percuté un bus de substitution de la SNCF. Deux personnes, "un homme de 64 ans" et "une femme de 54 ans", sont décédés et cinq autres personnes dans le bus, qui a tenté d'éviter la voiture et a fini dans le fossé, sont en urgence absolue.

Le jeune homme, blessé également, a été conduit à l'hôpital après qu'une garde à vue, prononcée à son encontre, a été levée en raison de son état.