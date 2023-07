Paris : votre électroménager collecté gratuitement à votre domicile

La Ville de Paris, en collaboration avec Ecosystem, lance un nouveau service de collecte pour le gros électroménager sur l’ensemble des arrondissements parisiens.

Une machine à laver, un frigo, un four dont vous voulez vous débarrasser ? Plus besoin de sortir ces gros appareils sur le trottoir : Ecosystem, un éco-organisme agréé par l’État pour piloter la filière nationale de prévention, de recyclage et de réemploi des équipements électriques et électroniques ménagers, vient les collecter à de votre domicile, gratuitement et sur rendez-vous.

Qu’ils soient fonctionnels, à réparer ou à recycler, Ecosystem reprend vos équipements sans que vous n’ayez à vous déplacer. Douze produits sont acceptés dans le cadre de ces collectes à domicile :

Cave à vin

Congélateur

Cuisinière (avec foyers électriques, gaz, induction ou vitrocéramique)

Four

Four à micro-ondes

Hotte aspirante

Lave-vaisselle

Lave-linge

Plaque de cuisson

Réfrigérateur

Réfrigérateur américain

Sèche-linge

Pour prendre rendez-vous, vous pouvez utiliser la plateforme habituelle de collecte des encombrants à Paris ou aller directement sur le site www.jedonnemonelectromenager.fr

En plus d’un service pratique et de proximité, c’est également un geste en faveur de l’environnement puisque vos appareils seront réemployés par une structure de l’économie sociale et solidaire, partenaire d’Ecosystem, ou à défaut recyclés dans le respect des normes environnementales.

Pour tous vos autres objets encombrants (mobilier, literie, autre électroménager, matériel informatique…), vous pouvez continuer à utiliser la plateforme d’enlèvement des encombrants à Paris. Pour rappel, il s’agit d’un service rapide et gratuit, disponible six jours sur sept, qui vous permet de faire retirer vos objets encombrants en moins de 48 heures.