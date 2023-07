Le taxi cocaïnomane appliquait le tarif de nuit en plein jour aux touristes qui débarquaient de l'aéroport

Il exerçait sa combine à l'aéroport de Montpellier Méditerranée.

Ce vendredi 28 juillet, les gendarmes de la brigade motorisée de Lodève (Hérault) décident d'aller faire une balade à moto jusqu'à la sortie de l'aéroport de Montpellier-Méditerranée pour effectuer des contrôles de véhicules, et notamment de véhicules dits "T3P" (pour "Véhicules de transport public particulier de personnes").

Ils contrôlent ainsi un taxi partant de l'aéroport et transportant deux touristes, et constatent que le conducteur appliquait systématiquement en plein jour le tarif D à ses clients, soit le tarif le plus cher (environ trois fois plus cher que le tarif de base), applicable uniquement la nuit, les dimanches et jours fériés.

A la suite d'une test de dépistage de drogues, les gendarmes constatent en outre que le chauffeur de taxi avait consommé de la cocaïne. Son permis lui a été retire sur le champ et son taxi mis en fourrière administrative. Il risque les suspensions de son permis de conduire et de sa carte professionnelle, ainsi que le maintien en fourrière de son véhicule.