Quelle est l'empreinte carbone de Barbie ?

(ETX Daily Up) - Le plastique, ce n'est définitivement pas fantastique… y compris dans le monde de Barbie ! Avec environ 60 millions de poupées vendues chaque année, Mattel traite une quantité importante de plastique, générant des déchets et des émissions de gaz à effet de serre qui pourraient s'élever à environ 39 000 tCO2e par an. C'est l'estimation réalisée par l'application de calcul des émissions de CO2 Greenly.

La plateforme s'est penchée sur l'empreinte carbone de la célèbre poupée de Mattel, actuellement sous le feu des projecteurs avec le film "Barbie", qui a débarqué mi-juillet sur les écrans en France et aux États-Unis. Pour parvenir à cette estimation, Greenly s'est basé sur une étude américaine publiée en 2022. L’étude en question a porté sur un petit sous-ensemble de jouets d'enfants, dont la poupée Barbie, trois modèles de Lego (Star Wars, Batgirl et Cat Woman), un jeu Jenga, des chiens en peluche (dont un avec des piles), ainsi qu’un jeu Marble Frenzy. "Chacun de ces jouets représentait des ventes importantes dans leur secteur ou constituaient un échantillon d'une catégorie de jouets plus large", précise l’étude. D'après la recherche, une poupée Barbie de 180g émettrait 648 gCO2e sur l'ensemble de son cycle de vie. À titre de comparaison, les Lego Cat Woman ont une empreinte carbone de 755g CO2e, les chiens en peluche (avec ou sans piles) de 622gCO2e et les Lego Star Wars de 537 CO2e.

Avec environ 60 millions de poupées Barbie vendues chaque année, cela correspond à 39 000 tCO2e, calcule donc Greenly. L'étude précise par ailleurs que 92% des filles américaines âgées de 3 à 12 ans posséderaient en moyenne 12 Barbies. Depuis sa naissance en 1959, plus d’un milliard de Barbie auraient donc été vendues à travers le monde. "Ce chiffre ne prend pas en compte tout l’univers Barbie et ses produits dérivés : vêtements, voitures, camping-car, avions, maisons, et autres jouets en plastique", précise l'enquête réalisée par Greenly.

Ces dernières années, Mattel a communiqué autour de sa volonté de prendre un virage vert. Le fabricant avait frappé un grand coup en 2021 avec sa collection "Barbie aime l'océan" (les corps de ces poupées étaient fabriqués à partir de plastique recyclé), ainsi qu'avec sa campagne "Mattel PlayBack", une opération de recyclage de jouets lancé dans cinq pays (Allemagne, Canada, États-Unis, France et Royaume-Uni). Des initiatives toutefois loin d'être suffisantes du point de vue de Greenly : "Mattel a déclaré en 2021 dans son rapport "citoyenneté avoir émis 177 000 tCO2e. Cependant, ce chiffre exclut l’ensemble des émissions indirectes, qui correspondent à 80% des émissions d’une entreprise", pointe l'enquête.

"Alors que le nouveau film Barbie présente un bon argument pour renverser les valeurs précédemment associées à la poupée en plastique, à savoir la lutte contre le patriarcat et les préjugés associés, c'est toujours une ode à la surconsommation. Apparemment, dans le monde de Barbie, le changement climatique n'existe pas non plus", commente Alexis Normand, co-fondateur de Greenly.

Un reproche émis également par la "Barbie Liberation Organization", un groupe d'activistes qui a élaboré aux Etats-Unis un canular autour de la célèbre poupée, allant jusqu'à piéger des titres de presse aux Etats-Unis. Ce "front de libération" a annoncé dans un faux communiqué de presse, émanant soi-disant de Mattel, le fabricant de Barbie, l'arrêt de l'utilisation du plastique d'ici 2030 et le lancement d'une nouvelle poupée, l'EcoWarrior. Ce modèle serait fabriqué à partir de matériaux biodégradables, comme le champignon ou le chanvre. Cette fausse annonce avait été même jusqu'à inclure l'actrice Daryl Hannah, connue pour son engagement écologique, dans sa promotion.