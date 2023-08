Druelle Balsac. Encore un dépôt sauvage de déchets sur la commune

Les citoyens n’ont jamais autant été préoccupés par les problématiques environnementales, ni les collectivités autant mobilisées pour améliorer le service public de gestion des déchets sur leurs territoires ! Pourtant, un triste constat s’impose : la quantité de dépôts sauvages est encore trop importante, empoisonnant la vie des services propreté et déchets des collectivités.

Les dépôts illégaux de déchets concernent l’ensemble de la société. Ils ont des impacts multiples et directs aussi bien sur la qualité de vie des citoyens (dégradation des paysages et du cadre de vie, nuisances pour le voisinage), sur l’environnement (pollution des sols, de l’air, des cours d’eau et des nappes phréatiques), que sur la santé publique (contamination de la chaîne alimentaire par divers polluants).

Dernièrement, sur la commune, sur le chemin de Rieutord, une promeneuse druelloise a eu la désagréable surprise de découvrir un tas de détritus sur le bord de ce chemin. Ce dépôt sauvage, avec sacs d’engrais, bâche plastique, entonnoirs, siphon, cornes de vaches… avait été déposé là par une personne peu scrupuleuse de l’environnement.

Rappelons à ce personnage indélicat que les collectivités disposent aujourd’hui d’un arsenal juridique qui leur permet, en théorie, de rechercher l’auteur de l’infraction et de le sanctionner administrativement et pénalement.

Force est de constater, malgré des progrès constatés dans ce domaine, que des efforts restent encore à faire pour sensibiliser les gens au respect de l’environnement.