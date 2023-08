Festival en Bastides : le programme de deux jours de fête en Aveyron

Voici les spectacles qui vont se jouer à Villefranche-de-Rouergue ces deux prochains jours.

Un festival des arts de la rue qui a lieu dans les six bastides du Rouergue, avec plusieurs spectacles dans chaque édifice en journée et en soirée ! C’est le concept du festival en Bastides qui se déroule sur six jours. L’événement estival a démarré lundi 31 juillet.

Il reste encore deux dates : vendredi 4 août et samedi 5 août, à Villefranche-de-Rouergue. Une semaine avec des acrobates, acteurs, musiciens, circassiens, marionnettistes, humoristes, saltimbanques, pour le plaisir des petits et des grands.

Le programme

Le festival en Bastides, grande fête familiale et populaire, accueille près de 30 compagnies pour plus de 35 représentations. Des compagnies régionales, nationales, européennes, pour un enthousiasmant mélange des genres.