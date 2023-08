Événement à Cransac : Chico & The Gipsys en concert gratuit ce dimanche 6 août

C’est une nouvelle fois une tête d’affiche qui se produira ce dimanche 6 août dans la cité thermale.

Comme il le fait tous les ans, le casino de Cransac offrira un concert gratuit ce dimanche 6 août à partir de 21 h 30 sur la place du gymnase, avec en tète d’affiche "Chico & The Gypsies".

Avec le soutien de la municipalité et des trois associations, Le Forum, la Pétanque et le Cabanou de la Treille, tous espèrent titiller le record établi l’an dernier, quand Patrick Sébastien avait attiré 6 000 spectateurs.

Atteindre les 6 000 spectateurs

Pour la, première partie, les "assos" qui se chargent de la buvette et de l’espace restauration rapide ont invité le groupe toulousain "Le Tempo des Hits" qui enverra ses notes dès 19 h 30, histoire de chauffer l’ambiance pour le groupe phare de la soirée : "Chico & The Gypsie".

Ces derniers jouent les prolongations en 2023 et ils posent leurs guitares aux quatre coins du pays pour une fiesta inoubliable ! Près de deux heures de concert, où sur scène, les onze artistes mélangent des titres de l’ensemble de leurs albums, des inédits, mais aussi leurs plus grands succès. Résolument festif et envoûtant, ce spectacle ravira les fans de la première heure tout comme le grand public.

Ils enflamment les scènes depuis 30 ans

Un moment de partage sur une musique entraînante, mais aussi émouvante. Depuis 30 ans, Chico et ses compagnons enflamment les scènes et le public du monde entier et participent aux soirées les plus prestigieuses. Ex-leader des Gipsy Kings et coauteur d’hymnes planétaires tels que "Djobi Djoba" ou "Bamboléo", Chico a déjà vendu plus de 20 millions d’albums.

La venue de "Chico & The Gypsies" pour ce concert-show marque la volonté de l’établissement de jeu cransacois de proposer une manifestation artistique de qualité au plus grand nombre. Gratuit, il s’inscrit dans la lignée des concerts déjà organisés par le passé (Patrick Sébastien, Magic System…), mais l’établissement propose tout au long de l’année des animations récurrentes et gratuites. Des concerts, bien sûr, mais également des karaokés ou encore des jeux, qui viennent étoffer l’offre de divertissement déjà proposée au sein du casino.