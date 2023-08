Decazeville. Des idées de sorties et de balades sur le Bassin decazevillois

À travers l’office de tourisme communautaire ou bien des initiatives privées ou encore institutionnelles, plusieurs activités vous attendent cette semaine un peu partout sur le territoire.

Mardi 8 août : visite guidée du musée les Mémoires de Cransac. Rendez-vous à 15 h 30, à l’office de tourisme de Cransac. Découvrez l’univers de la mine, du thermalisme ainsi que l’œuvre d’art contemporaine "La triangulaire de Cransac". Tarifs et inscriptions : 05 65 63 06 80.

Mercredi 9 août : visite guidée du site du Fort et du vieil Aubin. RDV à 15 heures, rue Robert Erolès, Aubin, à 15 heures. Après l’ascension de la vieille ville et du fort, un splendide panorama s’offrira à vous ainsi qu’une porte s’engouffrer dans le Moyen Âge. Tarifs et inscriptions : 05 65 63 06 80. Balade botanique à Cransac, à 16 heures, à la découverte des plantes sauvages de la forêt de la Vaysse avec Capucine et Marjolaine, tarifs et inscriptions : 06 74 31 34 91. Toujours le mercredi, de 8 heures à 18 heures, brocante vide-greniers à Aubin, place Jean Jaurès, organisés par la société des Boules noires aubinoises, 06 22 53 88 40. Il y a aussi une balade naturaliste en forêt à Livinhac-le-Haut, de 14 h à 16 h 30, avec l’école des Robinsons, infos et inscriptions : 06 78 84 53 42.

Jeudi 10 août : visite guidée du patrimoine minier et industriel de Decazeville. RDV à 15 heures à l’office de tourisme de Decazeville. Une façon originale de revivre l’épopée des "gueules noires" et des métallos, avec la vue sur l’impressionnante découverte, ancienne mine à ciel ouvert. Inscriptions et infos : 05 65 43 18 36. Festival du Rouergue à Cransac, salle d’accueil, 21 heures, avec danses folkloriques du Mexique (avec en amont une prestation devant le Casino, vers 18 heures). Infos : 05 65 63 23 30.

Vendredi 11 août : visite guidée du village double de St-Santin (Aveyron/Cantal). RDV place des deux églises à 15 heures. Une double identité unique et incroyable en France, suivi par l’espace scénographique chez "Pierre-Marie et Marie-Pierre". Tarifs et inscriptions : 05 65 63 06 80.