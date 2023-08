Logement : du nouveau pour les étudiants et les jeunes travailleurs bientôt construit à Decazeville

Une résidence de 20 logements indépendants destinés aux étudiants et jeunes travailleurs du Bassin va être construite à Decazeville. Gérée par l’association nationale de recherche et d’action solidaire (ANRAS), la structure pourrait être opérationnelle à la rentrée scolaire 2025.

Sur le parking de la rue Clemenceau, à l’ombre de l’église Église Notre-Dame de Decazeville, une résidence jeune va bientôt voir le jour. Freiné par la pandémie, le projet va enfin émerger et doit permettre aux jeunes étudiants et travailleurs de trouver un logement adapté à leur besoin. "Le lycée La Découverte et le campus des métiers et des qualifications d’excellence industrie du futur attendent beaucoup de cette nouvelle structure", explique Romain Smaha, adjoint au maire chargé notamment de la jeunesse. "Elle doit permettre de rendre plus attractive notre commune en matière de logements étudiants."

20 logements prévus

L’absence de ces derniers était une faiblesse pour les formations très spécifiques proposées dans le Bassin et le développement des filières d’apprentissage, qui attirent des jeunes bien au-delà du territoire. "Decazeville est en reconversion. Le parc locatif est en décalage avec les besoins des jeunes", développe Emmanuel Benoist, directeur du pôle habitat jeune de l’association nationale de recherche et d’action solidaire (ANRAS), gestionnaire du projet. "Ils ont également besoin de mobilité pour leur stage et leur apprentissage." L’association, qui a répondu à l’appel à projet porté par la ville et les acteurs locaux en mars 2021, doit notamment permettre de faciliter l’intégration des jeunes et les aider à s’inscrire, pourquoi pas, dans un projet à plus long terme sur le territoire.

"Il y aura un membre de l’association sur place pour les accompagner dans leur démarche administrative et faciliter leur mise en réseau", précise le directeur du pôle habitat de l’association, qui se réjouit de la grande implication des acteurs locaux et se félicite l’aboutissement d’un tel projet en milieu rural. "Notre association veut s’inscrire partout où il y a des besoins."

Équipé de 20 logements indépendants, le bâtiment sera au cœur de la ville, à la place de l’ancien cinéma Jean-Paul Sartre, victime d’un incendie en 2010 et détruit en 2018.

450 € de loyer

"Le loyer sera autour de 450 euros toute charge comprise. Avec les aides de l’État, le reste à charge est souvent entre 50 et 150 euros par mois", estime Emmanuel Benoist.

Encore au stade du permis de construire, la résidence pourrait, "dans les meilleures perspectives , accueillir des premiers jeunes locataires à la rentrée scolaire 2025", indique Muriel Bernard, directrice générale de l’association.

Tous les acteurs du projet se réuniront fin septembre ou début octobre pour faire le point sur l‘avancement du projet.