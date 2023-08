Espalion. La journée estivale fait toujours recette

Chaque été, le dernier dimanche de juillet, le Foyer Rural organise une journée conviviale autour d’un aligot géant, à destination des habitants de la commune et des vacanciers de retour au pays. Cette année le rendez-vous était donné en plein air, à Saint-Pierre, sur les bords de l’Astruges. Ce sont près de 120 personnes qui se sont retrouvées dans une ambiance très amicale pour déguster un aligot préparé par "Jeune Montagne" accompagné de melon, galantine, saucisses grillées, tarte et fruits, servis par les bénévoles de l’association. Bien repu et ravi de pouvoir se retrouver entre famille et amis, chacun a pris date pour 2024.