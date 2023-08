CARTE. Le thermomètre s'emballe : où fera-t-il le plus chaud en Aveyron ce mercredi, selon Météo France ?

À l'échelle du pays, les températures vont nettement augmenter ce mercredi 9 août 2023 et basculer au-dessus des 30°C dans de multiples endroits. Et en Aveyron ?

Hésitant au début du mois, le thermomètre s'emballe en cette deuxième semaine d'août 2023. Avec des températures qui, dans de nombreux endroits du pays, vont franchir la barre des 30°C, ce mercredi 9. Où fera-t-il le plus chaud en Aveyron ?

Plus de 30°C

Selon les prévisions de Météo France, la température va grimper pour atteindre des valeurs dignes d'un mois d'août. 31°C sont attendus à Villefranche-de-Rouergue, Nant et Saint-Affrique. Ce sont les secteurs dans lesquels il fera le plus chaud, en Aveyron. La barre des 30°C sera atteinte à Millau, Belmont-sur-Rance et Espalion.

La météo de ce mercredi 9 août, en Aveyron. Météo France - Capture d'écran

Moins chaud à Rodez

La température sera moins élevée en plein cœur du territoire aveyronnais, du côté de Rodez. Météo France annonce un mercure à 27°C au Piton, ce qui sera également le cas à Sévérac-le-Château. Sans surprise, c'est à Laguiole que les valeurs seront les plus basses en ce mercredi 9 août 2023, avec 24°C durant l'après-midi.

Il fera 27°C à Rodez, ce mercredi 9 août 2023. Météo France - Capture d'écran

Un jeudi du même acabit ?

Cette chaleur va-t-elle persister ? Pour jeudi 10 août, Météo France annonce des valeurs quasiment similaires mais avec quelques nuages dans le sud du département. Les températures les plus élevées seront, également, de 31°C selon les dernières prévisions, à Nant, Millau, Saint-Affrique et Espalion.