Football : d'importantes mesures prises par la préfecture de l'Aveyron en marge du match entre Rodez et Saint-Étienne

En marge du match entre le Raf et Saint-Etienne, samedi 12 août à 15 heures, la préfecture de l’Aveyron a mis en place une flopée de mesures pour contenir les quelque 350 supporters verts attendus à Paul-Lignon.

En Ligue 2, peu de déplacements sont aussi surveillés que ceux de l’AS Saint-Etienne. Club ultra populaire oblige. Et ce n’est pas la rencontre face au Raf, samedi à 15 heures, qui devrait être encadrée comme la saison passée par 12 fourgons de CRS, qui échappera à la règle. Car si la dernière opposition à Paul-Lignon n’avait pas donné lieu à de gros affrontements entre supporters, la préfecture de l’Aveyron aimerait éviter que ce soit le cas ce week-end ou que du matériel ne soit dégradé, comme il en avait été question le 29 avril dernier, où un siège avait été arraché et une toilette mise hors service.

Maillots de l’ASSE et chants interdits en dehors du parcage

De fait, la collectivité a pris les devants en publiant un arrêté long de quatre pages cette semaine. Un encadrement bien plus important que ce dont à l’habitude le Rodez Aveyron football autour de ses matches a ainsi été mis en place. "Est interdit à toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l’ASSE ou se comportant comme tel, du samedi 12 août 2023 à 10 heures au dimanche 13 août 2023 à 6 heures, de circuler ou de stationner sur la voie publique ", annoncent en préambule les services de l’état, en détaillant par ailleurs les rues et places concernées par cette décision (à retrouver en note de bas d’article). En clair, les amoureux des Verts n’auront pas accès à une majeure partie de Rodez, que ce soit avant ou après la rencontre. Pour se rendre au stade, ceux ayant un billet pour le parcage visiteur seront escortés par les forces de l’ordre jusqu’à Paul-Lignon, depuis un "point de ralliement défini et communiqué préalablement à l’ASSE par la préfecture".

Pour les autres, munis d’une place située ailleurs dans les tribunes, les restrictions s’annoncent encore plus fortes : "Est interdit dans l’enceinte du stade, à l’exception du secteur visiteurs de la tribune nord, tout comportement permettant de caractériser la qualité d’un individu en tant que supporter de l’ASSE : arborer un drapeau, une écharpe, un signe ou toute autre pièce de vêtement aux couleurs ou aux symboles de l’ASSE ou chanter les hymnes propres à ce club."

Si les Stéphanois sont principalement visés par cet arrêté préfectoral, les Ruthénois seront aussi impactés, dans une bien moindre mesure, le point suivant ne ciblant pas un camp en particulier : "Est interdit dans le périmètre visé et dans l’enceinte du stade : la possession, le transport et l’utilisation de tout pétard, fumigène, drapeau ou banderole dont les inscriptions appellent à la provocation, à la violence ou à la haine et tout objet pouvant être utilisé comme projectile, ainsi que la possession et le transport de toute boisson alcoolisée."

Secteurs concernés par les mesures : Place d’Armes – Rue Peyrot – Rue Planard – Boulevard du 122e RI – Giratoire de l’Agriculture – Avenue de l’Europe – Rue Jean Ferrieu – Rue Eugène Loup – Rue de la Boriette – Rue Vieussens angle rue Paraire – Avenue Amans Rodat – Rue Louis Lacombe – Boulevard de Guizard – Boulevard Gally – Boulevard Gambetta et dans un rayon de 150 mètres autour des rues citées précédemment.