Football : les clés du match entre Rodez et Saint-Étienne, pour la rentrée des classes de Paul-Lignon

Rodez reçoit Saint-Étienne, samedi 12 août, à 15 heures, à l'occasion du premier match à domicile de la saison 2023-2024.

Une rencontre particulière à bien des égards. Pour le Rodez Aveyron football, l’opposition de samedi face à l’AS Saint-Étienne n’a rien d’un rendez-vous classique. En témoignent déjà l’horaire, 15 heures, et le diffuseur, beIN SPORTS. Et bien évidemment, l’adversaire au passé glorieux et à la passion débordante.

"J’espère qu’on va vivre le même match que la saison dernière. Que ce soit autant le spectacle sur le terrain que dans les tribunes", faisait part Santini, vendredi en conférence de presse. Bonne nouvelle pour lui, Paul-Lignon sera à guichets fermés pour l’occasion. De fait, un dispositif de sécurité quasiment jamais vu sur le Piton a été prévu par la préfecture.

Côté Rodez, en plus de l'absence évidente d'Éric Vandenabeele, blessé à la cheville pour de long mois à Ajaccio, lors de la première journée, Boma, suspendu, Coelho, Park, Far et Kutateladze, par choix du coach, manquent à l'appel.

Pour l'ASSE, l'absence majeure à noter est celle de Niels Nkounkou, en instance de départ.

Les groupes