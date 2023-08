Incendie mortel d'un gîte dans le Haut-Rhin : enquête ouverte pour "homicides et blessures involontaires"

48 heures après le terrible incendie d'un gîte qui a tué 11 personnes à Wintzenheim (Haut-Rhin), le parquet de Paris a ouvert une enquête pour "homicides et blessures involontaires", vendredi 11 août 2023.

Après le drame, l'heure de l'enquête. Ce vendredi 11 août 2023, suite au terrible incendie qui a tué 11 personnes, dans un gîte à Wintzenheim (Haut-Rhin), le parquet de Paris passe à l'action.

Enquête préliminaire

L'instance annonce, selon nos confrères de Franceinfo, ouvrir une enquête préliminaire pour "des chefs d'homicides et de blessures involontaires aggravés par la violation d'une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement". Dans un communiqué conjoint, les parquets de Colmar et de Paris indiquent que celle-ci doit "déterminer les causes précises de l'incendie et les éventuelles responsabilités pénales".

Un bâtiment qui n'était pas aux normes

Jeudi 10 août, soit 24 heures après le terrible drame, la vice-procureur de Colmar, Nathalie Kielwasser, dévoilait que le bâtiment qui abritait 28 personnes au moment de l'incendie, n'avait pas eu la visite de la commission de sécurité. Or cela est obligatoire dans tout établissement recevant du public.

"Si vous voulez conduire une voiture, il faut un permis, si vous voulez héberger du monde, il faut le passage de cette commission qui vous donne des préconisations sur la capacité d'accueil", a-t-elle déclaré à l'AFP, pointant donc du doigt les installations qui figuraient dans cette ancienne grande rénovée. Des détecteurs de fumée étaient installés, mais ils ne suffisent pas pour ce type d'établissement.

Un très lourd bilan

Pour rappel, ce drame a coûté la vie à 11 personnes, piégées à l'étage du bâtiment. Les 17 rescapés ont réussi à quitter le gîte avant l'arrivée des secours. Très rapidement, dans la matinée de mercredi, la préfecture du Haut-Rhin avait signalé que 11 personnes manquaient à l'appel, avant d'indiquer qu'elles étaient "potentiellement décédées". Les recherches effectuées par les secours un peu plus tard ont malheureusement confirmé ce terrible bilan.