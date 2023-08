Aveyron : le musée de Salles-Curan fait revivre Eugène Viala

Tout l'été, le musée "Eugène Viala" à Salles-Curan organise des conférences et des expositions.

Peintre, graveur, poète et écrivain, nombreux sont les talents d'Eugène Viala que le musée du même nom fait découvrir. À Salles-Curan et depuis cinq ans sont exposés et expliqués ses tableaux à l'huile et à l'aquarelle, ses écrits en prose et en vers ou encore son travail d'aquafortiste, de gravure à l'eau-forte. Pour connaître la vie de cet artiste aux milles talents, il est aussi possible d'entendre et de voir le film qui retrace sa vie.

L'enfant du pays, né et mort à Salles-Curan entre le XIX et le XXème siècle est honoré chaque été. Tout vient de la volonté de son petit-fils, Claude Viala, ancien président d'honneur des "Amis d'Eugène Viala et du Lévezou". Maintenant décédé, il avait reçu la promesse de la part des membres de l'association qu'un musée à l'effigie de son grand-père dans son village natal verrait le jour. Et c'est chose faite en 2019, ou un local rue du Château a ouvert. Musée qui doit d'ailleurs dans un futur proche déménager dans le Grenier du Monsieur, historique bâtisse du XVème siècle place de l'Eglise.

Le musée est accessible jusqu'au 31 août de 17h à 20h le mardi, de 11h30 à 12h30 le jeudi, de 10h à 12h30 le samedi et de 10h30 à 12h30 le dimanche. Pour des visites hors horaires il faut contacter le 07 85 56 19 07.