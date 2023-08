CARTE. Orages et canicule : 42 départements en vigilance ce samedi, l'Occitanie concernée

Plusieurs départements vont cumuler chaleur intense et risques orageux. On détaille.

Alors qu'un quart nord-ouest de la France a connu la pluie ce vendredi 11 août, ces pluies se sont décalées vers l'est en ce samedi 12 août en matinée, sur un territoire où les températures sont plus élevées ces derniers jours. Conséquence : Météo France a placé 42 départements en vigilance jaune pour les orages et/ou la canicule pour cette journée de samedi. Le Rhône est même en vigilance orange pour la canicule, et jaune pour les orages.

C'est d'ailleurs au sud du Rhône que, si le risque d'orages est le plus faible, séviront les températures les plus chaudes, au-dessus de 30°C et jusqu'à 34°C en journée pour Lyon et Montélimar.

42 départements de France en vigilance jaune et orange, ce samedi 12 août. Météo France - Capture d'écran

Hormis le Rhône, ses deux voisins l'Ain (à droite) et la Loire (à gauche) cumulent eux aussi une vigilance jaune orages et canicule. Au-dessous d'eux, six départements (Savoir, Haute-Savoie, Isère, Drôme, Ardèche, Haute-Loire) sont placés en vigilance jaune canicule. Au-dessus, 38 autres départements sont susceptibles d'essuyer des orages, l'est (le plus exposé à ces risques), Paris et sa région, le Nord et à l'ouest jusqu'au Maine-et-Loire. A défaut d'orages, ce sont des averses qui pourraient se produire, mais le risque est limité.

La Bretagne, une grande partie de la Normandie, le Sud-ouest, le littoral méditerranéen et la Corse sont dispensés de toute vigilance météo.

Deux départements d'Occitanie en jaune

Deux départements d'Occitanie sont concernés par cette vigilance jaune. Plus précisément, pour les orages. Elle sera active, en Ariège, de 13 heures à 18 heures, et dans les Pyrénées-Orientales, de 15 heures à 20 heures, ce samedi 12 août 2023.