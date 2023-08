Alors qu'ils contrôlaient un camion-benne qui, selon son conducteur, se rendait sur un chantier, les douaniers ont mis la main sur des produits visiblement pas destinés à faire avancer les travaux...

Les douaniers narbonnais ont flairé le coup. Un camion-benne du BTP qui se présentait à eux lors d'un contrôle effectué sur l'A9, ce 11 août, semblait filer vers un chantier. Du moins, c'est ce que prétendait le conducteur...

Des outils... seulement des outils ?

Selon la direction régionale des douanes et droits indirects de Perpignan, ses agents croisent un camion-benne sur l'autoroute A9. Lorsqu'ils interrogent le conducteur du véhicule, celui-ci déclare venir des Pyrénées-Orientales et détenir, dans son chargement, des éléments on ne peut plus classiques pour opérer sur des chantiers, comme des outils en tous genres. Sauf qu'il a, en face de lui, des douaniers qui semblent avoir détecté autre chose...

200 kilos de tabacs

En effet, lorsque ces derniers demandent à leur interlocuteur d'ouvrir le caisson situé entre la benne et la cabine, ils vont découvrir plus de 200 kilos de tabacs. Et en particulier, de tabac à narguilé, "en totale infraction avec la réglementation douanière".

3 000 euros d'amende

Tous ces produits ont été saisis dans la foulée. Quant au chauffeur, il a s'est immédiatement acquitté d'une amende de 3 000 euros.