Paris (XIVe) : l'appel à projets Galerie Montparnasse 2023 est prolongé jusqu'au 31 août

Vous êtes un artiste du 14e ?

Vous souhaitez exposer à la Galerie Montparnasse pour les créneaux disponibles de l’année N+1?

Envoyez votre candidature entre le 15 avril et le 31 août !

Chaque année la sélection des artistes se fait par un jury. Il est composé de Melody Tonolli, élue du 14een charge de la culture, d’un représentant des Ateliers des Beaux-Arts ainsi que d’un représentant de la Direction des Affaires Culturelles de la Ville de Paris et d’un ou d’une artiste invité.e. Les artistes sélectionnés seront prévenus courant octobre.

La galerie est réservée à des artistes résidants dans le 14e arrondissement.

Les dossiers doivent être individuels (pas d’exposition collective) et envoyés au format PDF uniquement. Ils doivent être constitués de 10 visuels minimum et 20 visuels au maximum. Les visuels doivent être de bonne qualité. Votre dossier doit représenter 1 projet d’exposition cohérent et clair. Il doit présenter les œuvres qui seront exposées en indiquant sous chaque œuvre les matériaux utilisés et les formats. Le fichier doit être nommé de la façon suivante : « NOM_Prénom.pdf ». Les liens vers les sites externes ne seront pas considérés en priorité. Le jury sera attentif à la qualité de présentation du dossier. Les candidatures ne répondant pas aux critères précités ne pourront pas être étudiées par le jury.

La galerie disposant de deux espaces bien distincts, le jury formera des binômes pour chaque créneau d’exposition. Chaque exposition est prévue pour une durée de deux semaines. Des dates d’exposition seront proposées aux lauréats au moment de l’annonce de leurs sélections.

Pour les artistes sélectionnés, la mairie du 14eme prévoit d’assurer un plan de communication pour annoncer les expositions: relais sur les réseaux sociaux, au sein de la newsletter hebdomadaire de la mairie et sur la page du site de la Galerie du Montparnasse… Les artistes sont aussi libres de communiquer par leurs moyens sur les expositions s’ils ou elles le souhaitent.

Déposer sa candidature

Déposez votre candidature via le formulaire ci-dessous avec les documents au format PDF uniquement

Fonctionnement de la Galerie du Montparnasse

La Galerie du Montparnasse est une galerie en co-gestion entre la Mairie du 14e et le Centre d’action sociale de la Ville de Paris.

Conditions d'exposition

L'exposition des œuvres des artistes sélectionné·es est prévue pour une durée de deux semaines. Le créneau d'exposition de 14 jours inclut le temps d'installation et de désinstallation des œuvres par les artistes.

La galerie est un espace d'exposition alloué gracieusement aux artistes lauréats de l'appel a candidature. Aucun financement ne pourra être sollicité pour la réalisation des expositions. Des cimaises et des crochets sont disponibles sur place. Aucun accompagnement logistique ou mise à disposition de mobilier n’est prévu. Si les artistes sélectionné.es le souhaitent, ils ou elles sont libres d’utiliser leur propre matériel au sein de la galerie (socles, verrière, tables de présentation)

Les artistes s’engagent à assurer un temps d’ouverture de la galerie d’au moins une demi-journée chaque jour de l’exposition sachant qu’un des artistes doit nécessairement être dans la galerie sur les créneaux d’ouverture. Les artistes devront communiquer leurs horaires d’ouverture et de fermeture hebdomadaire à la mairie et à la gardienne de la résidence du CASVP.

La remise des clés de la Galerie est prévue après la réalisation d’un état des lieux avec le gardien de la résidence du CASVP. Un état des lieux de sortie est également à prévoir à la fin de la période d’exposition. Les artistes s’engagent à laisser un lieu propre, sans détérioration de la surface d’exposition (murs, sol,…).

Un peu d'histoire

La Galerie du Montparnasse est une ancienne librairie transformée en galerie d'art au milieu du XXe siècle, et dont Gilberte Sollarco aurait été une des premières directrices.



En novembre 1948, Georges Mathieu et Alfred Russell y organisent une des premières expositions d'expressionnisme abstrait en France, en présentant de nombreuses œuvres d'artistes américains de l'École de New York. Willem de Kooning, Arshile Gorky, Ad Reinhardt, Camille Bryen, Hans Hartung, Georges Mathieu, Mark Tobey, Francis Picabia, Jackson Pollock et Mark Rothko y furent exposés, pour certains pour la première fois en France.