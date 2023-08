Le pélerinage diocésain à Lourdes rassemblera plus de 1 000 Aveyronnais

Du 24 au 27 août, plus de 1 000 Aveyronnais entameront le pèlerinage diocésain à Lourdes. Après des années covid difficiles, ce sont de nombreux jeunes qui offrent leur temps bénévolement au service des personnes fragiles.

L’Hospitalité aveyronnaise et la Direction diocésaine des pèlerinages, des services d’église sous la tutelle de l’évêché qui organisent le traditionnel pèlerinage à Lourdes, avaient quelques doutes quant à la réussite de ce projet. Des doutes qui se sont très vite dissipés.

Plus de 1 000 Aveyronnais en direction de Lourdes

Ce sont, au total, 280 pèlerins fragiles ou malades accompagnés par environ 600 hospitaliers dotés chacun d’un rôle bien précis, et 200 pèlerins dits autonomes qui prendront la direction de Lourdes jeudi 24 août 2023, jusqu’au 27 août. Sept bus ambulance et 17 bus affréteront plus de 1 000 personnes vers Lourdes. Une recrudescence nette des Aveyronnais qui entreprennent un pèlerinage vers Lourdes depuis la période covid.

Hier, les hospitaliers se sont réunis à la maison Saint-Pierre pour finaliser les derniers détails concernant le transport, l’hébergement, le suivi médical des pèlerins fragiles et malades, le programme… Une hospitalière qui participe depuis 30 ans à ce bénévolat promet "des rencontres intergénérationnelles superbes". 90 jeunes figurent parmi les hospitaliers, dont plusieurs musiciens qui se produiront lors de messes et de spectacles. Une escapade festive où des adolescents engagés permettront à des personnes qui ne peuvent plus se le permettre par leur propre moyen, de se rendre à Lourdes, et tout cela bénévolement.