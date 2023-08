Villefranche-de-Rouergue. Des couleurs plein la vie avec Soizic

Aux antipodes des écrans pour captiver les enfants… l’île aux couleurs et ses pinceaux magiques ! "Je suis un outil fantastique et un merveilleux outil pédagogique pour l’éveil des petits. Je développe la dextérité, la créativité, l’imagination, le mouvement et tout cela en s’amusant. Qui suis-je ?" Il y a foule au stand de Soizic Têtedoie et les petits curieux se pressent, attentifs aux gestes de l’artiste qui esquisse en un rien de temps vagues, arc-en-ciels, rosaces, lutins et fleurs multicolores.

"C’est un psychomotricien suédois, Laslo Szekely, qui a inventé le concept il y a bien longtemps et la famille de mon compagnon en a repris le principe", commente la démonstratrice. Un principe simple où tous les gestes sont permis, des plus déliés aux plus vifs. Une boîte, 2 compartiments munis de grandes éponges, 6 pinceaux-mousse, 3 couleurs primaires (rouge, jaune, bleu) et 3 couleurs secondaires (rose, vert, orange) pour voir la vie autrement. À Erwann, 10 ans, revenu au stand pour glaner quelques conseils supplémentaires, Soizic explique sans se lasser : "Oui, tu as raison, il faut bien rincer les éponges après chaque séance". Sa mamie acquiesce… Elle n’avait pas retenu toutes les consignes ! L’enfant repart avec une nouvelle planche colorée. "Et ne crains surtout pas de bien imbiber le pinceau de couleurs. Les blocs de gouaches durent très longtemps et en plus, ils sont rechargeables". Il faudra peut-être pratiquer la course aux trésors pour trouver le stand…

"Je n’ai pas de place attitrée au marché car je ne suis là qu’en été mais il est toujours possible de commander via le site", sourit Soizic, sûre de son succès.

Contact : https ://ileauxcouleurs.fr