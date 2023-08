"Honey lips" : la tendance makeup qui sonne le retour des lèvres scintillantes et pulpeuses

(ETX Daily Up) - On ne compte plus les tendances maquillage estivales inspirées du réfrigérateur ou du garde-manger, mais la dernière en date ne se contente pas d'évoquer des saveurs gourmandes. Les "honey lips", au doux nom évocateur, marquent le retour en force des lèvres pulpeuses et scintillantes, qui avaient disparu dès l'apparition de la pandémie de Covid-19, et ses confinements successifs, au profit d'une bouche plus naturelle.

Qu'on le déguste sur une tartine de beurre, sous la forme de pâtisseries, mélangé à un yaourt, ou à même le pot, le miel est omniprésent dans l'alimentation, apprécié pour son goût doux et sucré comme pour ses bénéfices pour la santé. Ce ne sont pourtant pas ses propriétés gustatives qui l'ont propulsé cet été au sommet des tendances sur les réseaux sociaux… Le miel fait aujourd'hui l'unanimité auprès des adeptes de la beauté, et plus spécifiquement du maquillage, qui ne jurent plus que par les 'honey lips', une teinte de rouge à lèvres qui s'inspire des caractéristiques du précieux nectar, entre éclat et scintillance, avec un effet pulpeux (mais pas collant) qui semble faire toute la différence.

Des lèvres gourmandes

On l'aura compris, il ne s'agit pas ici d'utiliser du miel pour profiter de ses bienfaits pour la peau, mais de tenter de reproduire l'éclat de la substance sucrée sur les lèvres. Une idée qui fait l'unanimité sur les réseaux sociaux, avec pas moins de 430.000 vues pour le hashtag #honeylips en seulement quelques semaines sur TikTok. Et c'est à la créatrice de contenu beauté Eva Larosa que l'on doit à ce jour la vidéo la plus visionnée sur le sujet, avec déjà près de 150.000 vues. Et c'est sans compter sur celles accumulées pour son tutoriel 'honey girl makeup' qui montre comment reproduire une mise en beauté complète inspirée de la couleur étincelante et ambrée du miel. Impossible après ça de ne pas succomber à cette tendance gourmande.









Mais alors, comment obtenir des 'lèvres au miel' ? On l'a vu, il n'est pas nécessaire d'aller piocher dans son garde-manger pour reproduire cette tendance beauté… Un crayon à lèvres, un gloss, et un fard à paupières suffisent amplement pour s'atteler à cette besogne. Pour commencer, comme il est de coutume lorsque l'on travaille la bouche, il convient de gommer les peaux mortes avec un exfoliant pour s'assurer d'obtenir des lèvres bien lisses et uniformes. Puis interviennent les étapes fatidiques : appliquer un fard à paupières couleur or au niveau de l'arc de Cupidon et au centre de la lèvre inférieure, souligner les lèvres à l'aide d'un crayon de la même teinte que les lèvres ou légèrement plus foncée, puis finir par un gloss ultra brillant. Le tour est joué, vos lèvres seront à la fois pulpeuses et étincelantes.

Une beauté rafraîchissante et sucrée

Les 'honey lips' s'inscrivent dans une tendance plus large observée depuis plusieurs semaines dans l'univers de la beauté : la volonté de s'inspirer de boissons et autres douceurs sucrées pour parfaire son maquillage estival. En témoignent les 'syrup nails', qui cumulent à ce jour 8 millions de vues, l'expresso makeup, qui se caractérise par un maquillage hâlé et corsé, ou encore le strawberry makeup pour un effet "sunkissed" et bonne mine.