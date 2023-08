Mouret. Les marcheurs sur les pas des Enfarinés

Parti de Villecomtal, un groupe de 30 marcheurs accompagnés par André et Bernard de l’association Sauvegarde du Patrimoine Mouret ont emprunté un chemin dont une partie correspond vraisemblablement à celui que parcouraient les fidèles venus de La Bécarie (Cassaniouze-Cantal) pour se rendre à un office célébré au Taulan par l’abbé Delohm, prêtre enfariné.

Le parcours : les Landes, les Azagats, Reynaldès, Sénepjac où un premier arrêt à permis de visiter l’église et de prendre des photos. C’est dans le cimetière qui jouxte l’église que, sans la moindre indication, comme pour les enfants non baptisés, est enterré l’abbé Delohm ancien vicaire de la paroisse devenu Enfariné. À noter que celui-ci, avait "mis en sécurité" les reliques de la paroisse en les confiant à la famille de ses fidèles de La Bécarie.

Arrêt à la Croix de Montjoule et ses inscriptions "Dieu et le Roi", "L’Autel et le Trône" avant l’arrivée à Regon, chez Jean-Claude en pleine préparation du repas.

Pause gastronomique, admiration du paysage, partage d’histoire et d’histoires, un temps de grande convivialité avant le retour vers Villecomtal, aux alentours de 17 heures comme prévu.