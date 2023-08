Rugby : Pro D2 et Top 14 redémarrent ce week-end, voici le programme complet de la reprise

À trois semaines du début de la Coupe du monde de rugby, l'ovalie reprend ses droits en France, en ce troisième week-end d'août 2023. Pro D2 et Top 14 sont à l'affiche !

Le rugby français a coché, depuis bien longtemps déjà, la date du vendredi 8 septembre 2023. Et pour cause : la Coupe du monde en France démarrera, avec un alléchant France - Nouvelle-Zélande. Mais d'abord, c'est au tour des championnats professionnels de lancer leur saison.

La Pro D2 donne le ton

Ce jeudi 17 août, c'est donc la rentrée des classes ! À 21 heures, Biarritz reçoit Colomiers en guise de match d'ouverture de cet exercice 2023-2024 de Pro D2. Les sept autres matchs de la 1ere journée auront lieu vendredi. À 18 heures 30, Agen et Brive croiseront le fer pour un autre choc, avant le multiplex des six autres rencontres, à 19 heures. Voici le programme complet :

Biarritz - Colomiers, jeudi 17 août, à 21 heures

Agen - Brive, vendredi 18 août à 18 heures 30

Béziers - Angoulême, vendredi 18 août à 19 heures

Grenoble - Mont de Marsan, vendredi 18 août à 19 heures

Vannes - Nevers, vendredi 18 août à 19 heures

Aurillac - Rouen, vendredi 18 août à 19 heures

Dax - Provence Rugby, vendredi 18 août à 19 heures

Montauban - Valence, vendredi 18 août à 19 heures

Le Top 14 enchaîne dans la foulée

À peine le coup de sifflet final du multiplex de Pro D2 donné, le Top 14 lancera, à son tour, sa saison. Le match d'ouverture mettra aux prises Bayonne et le Stade Toulousain, vendredi 18 août 2023 à 21 heures 05. Le deuxième match disputé en prime verra s'affronter le Racing 92 et Bordeaux, à 14 heures, samedi 19 août. Avant la rencontre de clôture entre Montpellier et le Stade Rochelais, dimanche 20 août, à 21 heures 05. Voici le programme complet :

Bayonne - Toulouse, vendredi 18 août à 21 heures 05

Racing 92 - Bordeaux, samedi 19 août à 14 heures

Castres - Pau, samedi 19 août à 18 heures 10

Lyon - Toulon, samedi 19 août à 18 heures 10

Oyonnax - Clermont, samedi 19 août à 18 heures 10

Perpignan - Stade français, samedi 19 août à 18 heures 10

Montpellier - La Rochelle, dimanche 20 août, à 21 heures 05

Entre trêve et continuité

Pour rappel, la Coupe du monde de rugby va quelque peu chambouler la saison 2023-2024, en Top 14. L'élite du rugby français offrira trois journées de championnat, avant le week-end du 8 septembre, qui lancera la trêve en raison du Mondial. La première division ne reprendra qu'à la fin de la compétition : la 4e journée se tiendra le... 29 octobre ! En revanche, la Pro D2 continuera, elle, de battre son plein.