Moto : 120 pilotes attendus dimanche pour le motocross de Rodez

Manche du championnat Occitanie Prestige, le plus haut niveau régional et l’antichambre du championnat national, le motocross de Rodez va accueillir dimanche sur la piste de La Vayssière une quarantaine de top pilotes dont certains viennent directement du circuit français.

Avec plus de 120 pilotes engagés, dont 40 de la catégorie Prestige, le moto club ruthénois a une fois encore fait le plein de concurrents et devrait proposer un spectacle digne de ce nom en particulier lors des différentes manches du championnat Occitanie Prestige. Un championnat qui, après les qualifications du matin, se disputera en deux manches de 20 minutes plus 1 tour. Avec des pilotes issus du championnat de France comme Kevin Tallaro, Dorian Martinez ou Ludovic Bompart, le spectacle promet d’être à la hauteur sur la toute nouvelle piste de La Vayssière.

Piste rallongée et plus de sauts

"Nous avons rallongé la piste qui fait maintenant près de 2 kilomètres et créé des sauts supplémentaires ", détaille Séraphin Caussignac qui organise l’épreuve en compagnie de son papa, Bernard, pour qui ce sera la 20e aux manettes du rendez-vous annuel ruthénois. Mais le championnat Occitanie Prestige ne sera pas le seul attrait de cette épreuve puisqu’il y aura également le trophée Pyrénées MX125 avec des pilotes aussi talentueux que Baptiste Bordez, Jorian Moreau ou encore Victor Entraygues. Il y aura également le championnat Occitanie 85cc pour les cadets ou les favoris seront Mattéo Maurin-Porelli, Enzo Larue et Marley Casanova. Le programme ne serait pas complet sans le trophée Kevin Estivals, en hommage à ce jeune pilote du club tragiquement disparu en 2018 lors d’une compétition. Trophée auquel participeront de nombreux membres du club comme Sébastien Fricou, Valentin Fabry, Luca Da Costa, Paul Bernié, Stéphane Marcou ou encore Robin Duarte et Julien Lacaze.

Si le matin est réservé aux essais libres et chronométrés dès 9 heures, pour toutes les catégories le clou du spectacle débutera aux alentours de 13 h 30 avec les différentes manches de courses, deux par catégorie. Un spectacle quasi sans interruption jusqu’à 18 heures faisant aussi la réputation de ce motocross, seule épreuve du genre dans le département.