Montrozier. Sortie au Jardin des bêtes pour les comédiens de Gag à avant la reprise en septembre

C’est sous un soleil d’été que la troupe de comédiens du théâtre de Gages s’est retrouvée, dès le matin pour une journée de détente au Jardin des bêtes.

Son président André Herreman a tenu à récompenser sa troupe de Gag à Gages pour la saison écoulée, privilégiant ainsi les structures locales. Ce ne sont pas moins d’une vingtaine de personnes ravies de cette journée qui ont partagé un pique-nique et participé à toutes les attractions de la structure.

Reprise des répétitions au cours de la 2e quinzaine de septembre après l’assemblée générale annuelle.

En principe 4 groupes de jeunes (3 les mercredis et 1 le vendredi) plus les 7 adultes le vendredi. Les pièces sont prêtes et écrites par le président comme à l’accoutumée. Le spectacle est prévu le 8 juin 2024.