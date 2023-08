Palais de justice "saccagé" en marge du festival : le ministre de la Justice à Aurillac ce lundi 28 août

Eric Dupond-Moretti a condamné les dégradations commises au tribunal d'Aurillac et se rendra sur palce ce lundi 28 août.



Ce samedi 26 août peu après 12 heures, une manifestation s'est déroulée à Aurillac, en marge du festival international de théâtre de rue, en soutien à une jeune femme visée par la justice pour s'être promenée seins nus dans la rue au premier jour du festival, le mercredi 23 août, jour de canicule. Partis de la place de l'Hôtel-de-Ville, plus d'un millier de personnes se sont retrouvées devant le Palais de justice aurillacois, qui fut ensuite "attaqué" par plusieurs individus, la plupart masqués. Drapeaux tricolores de la façade enlevés voire brûlés, porte d'entrée taguée puis forcée, de nombreuses autres dégradations ont été commises à l'interieur, notamment dans la salle des Pas perdus, ainsi qu'un départ de feu "rapidement maîtrisé", relate La Montagne.

Dupont-Moretti ce lundi à Aurillac

Si Marina, la jeune femme qui se promenait seins nus (comme des dizaines d'autres) durant le festival, ne sera finalement pas poursuivie pour avoir refusé de couvrir ses seins lorsque les forces de l'ordre sont venues la voir, les dégradations sur et dans le bâtiment du tribunal ne passent pas. Le ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti a ainsi condamné "avec la plus grande fermeté les violences et les dégradations commises au tribunal d’Aurillac", et se rendra sur place ce lundi 28 août.

Je condamne avec la plus grande fermeté les violences et les dégradations commises au tribunal d’Aurillac.

S’en prendre à la justice de la République et ceux qui la servent est inacceptable!

Tout mon soutien aux magistrats et aux personnels concernés, je serai à leur côté demain. https://t.co/WHxnnbmpoq pic.twitter.com/qW0soq0eB8 — Eric Dupond-Moretti (@E_DupondM) August 27, 2023

Retenir surtout la folie douce ?

Pour autant, malgré cette "attaque" du tribunal d'Aurillac et la pluie qui est venue s'inviter dans les toutes dernières heures, les participants à ce festival "entre folie douce et gros bordel", pour retenir la formule de Libération, retiendront surtout une belle édition. A commencer par les troupes présentes qui ont arrosé les réseaux sociaux de posts de satisfaction, tels l'artiste chilien Mimo Tuga, qui lui s'est offert le plaisir... de voir l'hôtel de Ville d'Aurillac repeint en orange, en hommage à son spectacle.