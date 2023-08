Grosse frayeur ce dimanche 27 août après-midi en Savoie où des blocs de rochers se sont effondrés. Aucune victime n'est à déplorer mais des routes sont coupées à la circulation jusqu'à nouvel ordre. Même chose, pour le tunnel de Fréjus, interdit à certains poids lourds et le trafic ferroviaire interrompu entre la France et l'Italie.

Le drame a été évité car aucun blessé n'est à déplorer. Ce dimanche 27 août, en fin d'après-midi, un spectaculaire éboulement de 700 m3 de roches s'est produit en Savoie, sur la RD 1006, commune de Saint-André-la-Praz.

Les images sont saisissantes. On y voit des blocs de rochers se détacher et s'effondrer en contrebas de la paroi montagneuse provoquant un immense nuage de poussière dans un énorme brouhaha. Sur la vidéo filmée par un internaute et postée sur sa page Facebook, on aperçoit une automobile et un poids lourd passés de justesse.

700 m3 de rochers

Comme le rapporte France Info, "Plusieurs blocs de rochers représentant un volume d’environ 700 m³ sont venus percuter l’écran de protection mis en place de manière préventive par les services routiers du Conseil départemental sur ce secteur particulièrement surveillé", annoncent les services de la préfecture de la Savoie.

Le tunnel de Fréjus interdit aux poids lourds de + 3,5 tonnes

Sur son compte Twitter, la préfecture de la Savoie indique que la RD 1006 est fermée à la circulation pour une durée indéterminée. Même scénario pour l'autoroute de Maurienne, l'A43, entre Saint-Michel-de-Maurienne et Modane, entre les bretelles n°29 et n°30 dans les deux sens de circulation.

\u26a0\ufe0f#Eboulement Saint-André à La Praz sur la RD 1006 fermeture de la RD 1006,de l’Autoroute de Maurienne entre les bretelles n°29 et n°30 deux sens de circulation, le tunnel Fréjus fermé à la circulation pour tous les véhicules de + 3,5 tonnes, perturbation ferroviaire Italie — Préfet de la Savoie \ud83c\udde8\ud83c\uddf5\ud83c\uddea\ud83c\uddfa (@Prefet73) August 27, 2023

Par ailleurs, le tunnel de Fréjus est lui aussi fermé à la circulation pour tous les véhicules de + 3,5 tonnes.

Plus de trains entre la France et l'Italie

Le trafic SNCF entre la France et l'Italie est lui aussi interrompu jusqu'à nouvel ordre. En effet, la ligne ferroviaire qui passe le long de l'autoroute A 43 a été touchée par cet important éboulement.

Après l’éboulement massif intervenu hier en #Maurienne, nos services publics sont mobilisés pour rétablir au plus vite la circulation routière et ferroviaire. Priorité absolue à la sécurité de tous ; un retour à la normale nécessitera plusieurs jours. pic.twitter.com/vcVPjzzUf3 — Clement Beaune (@CBeaune) August 27, 2023

"La circulation ferroviaire est interrompue entre la France et l’Italie au niveau de la Maurienne pour une durée indéterminée", indiquent encore les services préfectoraux qui précisent que "SNCF Réseau gère l’incident et sollicite le rebroussement des trains sur leurs gares d’origine".

"Plusieurs jours avant un retour à la normale"

Clément Beaune, le ministre des Transports, indique "qu'un retour à la normale nécessitera plusieurs jours."