Onet-le-Château. Du rock au château pour lancer la nouvelle saison culturelle !

Sous les étoiles scintillantes d’une belle soirée estivale et le charme envoûtant du château d’Onet Village, ce fut un concert rock électrisant, vendredi soir dans le parc du château lors de la performance énergique et passionnée de Chef & The Gang. Une prestation haute en couleurs où Philippe Etchebest à la batterie, Roddy Belmonte au chant, Médrick Miara et Guillaume Reboul à la guitare et Pierre-Henri Thiebaut à la basse, ont mis le feu et ont fait vibrer les quelque 800 personnes venues assister au show. Entre le patrimoine historique et la vitalité du rock contemporain, le concert a réussi à créer un lien improbable, mais intemporel, entre la musique et le cadre, transformant les lieux en une scène magique. Comme l’an passé, cette soirée marquait, de la plus belle des façons, la première date de la nouvelle saison culturelle d’Onet-le-Château. Pour découvrir la suite des spectacles et animations, la Ville vous donne rendez-vous jeudi 7 septembre à 20 heures au Théâtre La Baleine pour la présentation détaillée de cette nouvelle saison.