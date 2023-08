Football : le Ruthénois Lionel Mpasi sélectionné avec la RD Congo pour le rassemblement de septembre

Le portier du Raf disputera deux matches pour son pays dans les prochains jours.

Lionel Mpasi commence à être un habitué des listes de Sébastien Desabre et de la République démocratique du Congo. La dernière en date ne déroge, sans surprise, pas à la règle, ce dernier ayant connu sa première titularisation lors de l'ultime rassemblement, en juin.

\ud83d\udea8 OFFICIEL : La liste de la RD Congo pour son match DÉCISIF face au Soudan afin de valider sa qualification à la CAN 2024 ! \ud83c\udde8\ud83c\udde9\ud83d\udc06 pic.twitter.com/ILkvps0OtD — \ud83c\udfc6 Actu Foot Afrique (@ActuFootAfrique) August 24, 2023

Le gardien qui a prolongé son bail en Aveyron cet été s'envolera pour Kinshasa à la suite du Pau-Rodez de samedi, comptant pour la 5e journée de Ligue 2.

Ce nouveau rassemblement s'annonce des plus importants, car il déterminera si oui ou non les Congolais prendront part à la CAN en janvier. Un rêve pour Lionel Mpasi : "Ce serait incroyable de la jouer". Pour cette sixième et dernière journée de qualification, la RDC affrontera le Soudan le 9 septembre. Avant de jouer un match amical le 12, face à l'Afrique du Sud.