Football : les clés du match entre Pau et Rodez

Rodez se déplace à Pau, samedi 2 septembre à 19 heures, pour le compte de la cinquième journée de Ligue 2.

Didier Santini et ses hommes ont l'occasion de se relancer face à une équipe taillée pour jouer le maintien, comme lui, après deux défaites, à Laval (1-0) et face à Valenciennes (1-0). Mais ce ne sera pas une mince affaire dans un stade Nouste Camp de Pau, qui n’a, pour l’instant, connu que des victoires cette saison, contre Bordeaux (3-0) et le Paris FC (2-0).

Pas de départ pour Raux-Yao

Pour l'occasion, Rodez a un groupe quasiment au complet, avec les retours de Lorenzo Rajot et Clément Depres. Kévin Boma, annoncé prêt à jouer par le club, est finalement toujours absent. Serge-Philippe Raux-Yao qui ne devrait pas partir dans les dernières heures de mercato, selon nos informations, malgré les sollicitations du jour, est lui présent dans les 20 sélectionnés par Santini.

Côté Palois, Evan’s, Boli, Sow, Saivet, Lespinasse, Ngom et Mohamed sont forfaits pour la rencontre.

Les groupes