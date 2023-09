Football : à Pau, Rodez arrache le nul sur le fil et sur penalty

Menés de deux buts dès la première période, les protégés de Didier Santini ont tenté d'accrocher le nul jusqu'au bout à Pau, samedi 2 septembre lors de la cinquième journée de Ligue 2. Et c'est dans la dernière minute du temps additionnel que Bradley Danger a égalisé sur penalty (2-2).

Le nul arraché dans les derniers instants. Depuis sa victoire 2-1 face à Saint-Etienne le 12 août, Rodez n'avait pas engrangé un seul petit point. Après la défaite à Laval (1-0) et celle face à Valenciennes (1-0), les protégés de Didier Santini ont bien failli rentrer de Pau bredouille. C'était sans compter sur un penalty de dernière minute.

Les Ruthénois avaient réussi leur entame, mettant en danger des Palois invaincus, et surtout très performants, chez eux depuis la reprise. Mais les locaux ont rapidement pris les rênes de la rencontre. Moussa Sylla s'est joué, par deux fois, de la défense sang et or et de Lionel Mpasi (28e, 45e+4). Permettant à Pau de mener 2-0 à la pause.

La mainmise des Béarnais sur la rencontre a perduré jusqu'à l'heure de jeu et la frappe chirurgicale de Giovanni Haag qui permettait à Rodez de réduire l'écart (2-1, 62e). La réalisation de la recrue estivale a redonné de l'élan et de l'envie aux Ruthénois. Mais ce n'est que dans les derniers instants que le nul leur a tendu les bras. À la 90e+3, l'ancien sang et or Johann Obiang a concédé un penalty sur Lorenzo Rajot. Et après quelques instants de tension entre les deux camps autour du point de penalty, et notamment de Lucas Buades, Bradley Danger a offert le match nul aux siens sur le fil (2-2, 90e+6).

Avec à ce résultat, Rodez grimpe d'une place et est désormais 14e de Ligue 2. Et Pau descend d'un rang et prend la 9e place. Pour la prochaine journée, les Ruthénois ont rendez-vous à Paul-Lignon pour affronter Angers (7e), samedi 16 septembre, après la trêve internationale.