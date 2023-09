Centrès. Un nouveau menuisier

Taurines est une terre de menuisiers. Dans les années 1950, 1960, ils se nommaient Astorg, Soulié, Vaysse, Enjalbert, Baudy… Ces dernières années ils n’étaient plus que deux, Félix Astorg et un certain temps Olivier Foissac… Récemment, Janny Baudy, ébéniste, vient de reprendre l’atelier de son père, Roger, arrivé en 1952, décédé en 1973…

Après quatre années d’études à Revel dans les métiers du bois et un court séjour à Naucelle, il s’installe à Toulouse en 1986. Son entreprise se développe et atteint une croisière de 6 employés en partenariat avec son fils Pierre-Baptiste. Son travail consistait à des agencements de magasins, bibliothèques, cuisines, dressing, divers mobiliers souvent en collaboration avec les architectes d’intérieur. Comme tout métier, cet artisanat évolue, commerce électronique, Covid, pénurie de main-d’œuvre ont modifié le métier… Il décide donc de changer de vie, retour aux racines… Janny est passionné par son métier, il a la nostalgie du bois local, châtaignier, chêne, frêne… Il vient d’aménager l’atelier familial, les machines-outils sont "montées", scies, raboteuses, ponceuses sont installées… Son savoir-faire apportera un plus indéniable à la vie communale.