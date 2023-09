Football : "on ne peut pas exister si on prend des buts comme ça", les réactions après Pau - Rodez

Les deux entraîneurs réagissent après le nul (2-2) arraché par Rodez à Pau, samedi 2 septembre, lors de la cinquième journée de Ligue 2.

Didier Santini, entraîneur de Rodez

Notre première mi-temps a été assez intéressante dans le jeu mais défensivement, c’était catastrophique. Sur chaque action qui arrivait dans la surface, ils ont marqué. C’est beau de bien jouer mais quand on est défenseur, il faut envoyer du lourd. On ne peut pas exister si on prend des buts comme ça. À la mi-temps, ça a gueulé un peu. Je ne voulais pas m’énerver mais par moments il faut. Il fallait être plus dans les duels et beaucoup moins naïf. En seconde période, on n‘a pas été pareil dans l‘impact, dans l’engagement.

Nicolas Usaï, entraîneur de Pau

Quand on prend un but au bout du temps additionnel, il y a toujours de la frustration. Surtout qu’on a eu l’occasion de plier le match sur l’action d’avant. On a été bon dans l’engagement mais on a manqué de maîtrise au cours de la seconde période. J’espère qu’on sera aussi capable d’arracher des points dans les dernières secondes par la suite.

Giovanni Haag, milieu de terrain de Rodez et buteur