Des surveillants pour assurer la sécurité des Parisiens

Pour assurer la sécurité des jeunes Parisiens qui se rendent à l’école, des surveillants sont recrutés sans concours tout au long de l’année. Tout ce qu'il faut savoir pour postuler. Afin de garantir la sécurité des enfants non accompagnés aux entrées et sorties des écoles, vous pouvez postuler pour être vacataire pendant l'année scolaire 2023-2024.

Chaque année, en lien avec la préfecture de police, la Ville de Paris liste les lieux de traversée qui nécessitent une surveillance particulière.

En effet, dans chaque arrondissement, ces « points d’école » sont classés par ordre de dangerosité selon un ensemble de critères : volume et vitesse moyenne du trafic, nature des aménagements de voirie, signalisation, accidentologie recensée au cours des années précédentes, etc. Pour l’année scolaire 2023/2024, plus de 450 points école seront sécurisés.

La mission ?

Assurer en toute sécurité le passage des enfants qui traversent la rue aux entrées et sorties des écoles. Il pourra également vous être demandé d'assurer une présence sur une aire de jeux dans un jardin à proximité de votre passage piéton, de septembre à octobre et d'avril à juillet.

Comment postuler ?

Pour devenir surveillant des traversées piétonnes aux abords des écoles, il faut : être âgé de plus de 18 ans, être apte physiquement au travail sur la voie publique, habiter de préférence à Paris (à proximité d’un point référencé), avoir un compte bancaire courant et un justificatif d'ouverture de droits à la Sécurité Sociale, il n'y a pas de condition de nationalité (les titres de séjour des ressortissants étrangers doivent être en cours de validité).