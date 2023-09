Espalion. Une rentrée sereine pour les maternelles et primaires

La rentrée scolaire s’est passée normalement hier, dans les quatre écoles maternelles et primaires de la ville.

L’école primaire Jean-Monnet, dirigée par Mélanie Picard, compte 132 élèves, répartis dans sept classes, plus le dispositif Ulis. Le personnel n’a pas subi de changement, si ce n’est l’arrivée de Pauline Allanche, qui s’occupera de la décharge de la directrice le lundi.

Outre les travaux d’entretien, l’électricité a été rénovée, et l’isolation des portes et fenêtres a été réalisée, ce qui apportera plus de confort aux élèves, notamment pour le bruit et le chauffage.

Sur le plan pédagogique, un projet génération 2 024 avec un travail sur les jeux Olympiques sera effectué.

L’école participera à la journée des champions de judo le 17 octobre, avec des interventions à l’école. Des projets sur le secourisme et le château de Calmont sont également prévus, ainsi qu’un aménagement de la cour de l’école avec des tables de ping-pong.

Effectif stable à Anne-Frank

Sandrine Aubry dirige l’école maternelle publique Anne-Frank dont l’effectif reste stable avec 78 élèves répartis en trois classes et une demi-classe potentielle supplémentaire. Mélanie Jacquemond rejoint l’équipe enseignante, en charge de l’occitan.

Des travaux conséquents ont été réalisés avec de nouvelles menuiseries extérieures et l’isolation thermique extérieure.

Les Jeux Olympiques et les continents seront au cœur du projet pédagogique. Le travail avec les médecins et infirmières du secteur sera poursuivi de concert avec l’école Jean-Monnet.

Enfin, l’artiste Jokolor viendra réaliser une fresque sur un thème à définir.