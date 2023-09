La précarité de l'emploi pourrait réduire l'espérance de vie, selon une étude

(ETX Daily Up) - Instabilité financière, incertitudes à l'égard de l'avenir, et inégalités sociales comptent parmi les conséquences de la précarité de l'emploi. Mais une nouvelle étude révèle qu'elle pourrait également impacter la santé des personnes concernées. Les chercheurs à l'origine de ces travaux ont même établi un lien entre conditions d'emploi précaires et risque de décès prématuré. Explications.

Qui dit emploi précaire, dit souvent contrat court ou temporaire, salaire faible, manque de visibilité et de prévisibilité, et périodes de chômage pour certains, générant des niveaux élevés de stress et d'anxiété, ainsi que de l'insécurité. Alors que la précarité de l'emploi progresse dans de nombreux pays à travers le monde, dont la France, une équipe de chercheurs a souhaité se pencher sur l'incidence de ces conditions précaires sur le risque de décès. Menées par l'institut Karolinska, en Suède, ces recherches se basent plus spécifiquement sur des données issues des registres de plus de 250.000 travailleurs suédois âgés de 20 à 55 ans, collectées entre 2005 et 2017. Les personnes concernées ont toutes travaillé dans des conditions précaires avant de profiter de conditions de travail plus sûres.

Publiés dans le Journal of Epidemiology and Community Health, les résultats suggèrent que la précarité de l'emploi est susceptible d'accroître le risque de décès prématuré. "C'est la première étude qui montre que le passage d'un emploi précaire à un emploi sûr peut réduire le risque de décès. Cela revient à dire que le risque de décès prématuré est plus élevé si l'on continue à travailler dans des emplois sans contrat de travail sûr", explique Theo Bodin, chercheur à l'Institut de médecine environnementale de l'Institut Karolinska, dans un communiqué.

Plus en détails, on s'aperçoit que les participants en situation de précarité ont réduit leur risque de décès prématuré de 20% en passant à un emploi permanent, autrement dit plus sûr. La baisse serait même de l'ordre de 30% pour les personnes qui ont profité d'un emploi permanent sur une période de 12 ans. Les chercheurs précisent par ailleurs que ces résultats sont valables indépendamment de ce qui a pu se produire dans leur vie professionnelle par la suite. "Les résultats sont importants car ils montrent que le taux de mortalité élevé observé chez les travailleurs peut être évité. Si nous réduisons la précarité sur le marché du travail, nous pouvons éviter les décès prématurés en Suède", explique Nuria Matilla-Santander, principale auteure de l'étude.

Reste encore à déterminer les causes de ces décès prématurés liés à la précarité de l'emploi, qu'il s'agisse des inégalités sociales, de l'impact psychologique lié aux difficultés financières ou à l'incertitude à l'égard de l'avenir, d'une moindre accessibilité aux services de santé, ou encore de la sédentarité liée à de longues périodes d'inactivité. A en croire les chercheurs, cela fera l'objet d'une prochaine étude, l'objectif étant d'initier des stratégies pour agir et réduire le risque de décès prématuré chez les personnes concernées.

"L'utilisation de cette vaste base de données de population nous a permis de prendre en compte de nombreux facteurs susceptibles d'influencer la mortalité, tels que l'âge, d'autres maladies dont les travailleurs peuvent souffrir ou des changements de vie comme le divorce. Grâce aux méthodes que nous avons utilisées, nous pouvons être relativement sûrs que la différence de mortalité est due à la précarité de l'emploi plutôt qu'à des facteurs individuels", conclut Nuria Matilla-Santander.