Trémouilles. Les aînés passent des tables de belotes à celles du repas d’automne

Les aînés du club de l’amitié n’ont pas pris de vacances et c’est dans la continuité que l’animation belote s’est poursuivie tout l’été le mercredi après-midi.

Et pour prolonger ces moments de rencontre, les bénévoles responsables invitent leurs adhérents à venir partager le repas d’automne qui aura lieu le dimanche 1er octobre à midi à la salle des fêtes. Pour la bonne organisation de cette journée, autant pour le club que pour le traiteur qui doit préparer ses commandes, il est demandé de se faire inscrire au plus tôt. L’après-repas sera animé comme d’habitude. Contact et réservations au 05 65 74 10 79 ou au 05 65 74 11 59.