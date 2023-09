Onet-le-Château. Un partenariat solide entre la Ville et la Caf de l’Aveyron

La nouvelle crèche et le patio centre social sont des exemples forts et significatifs de la coconstruction de la convention territoriale globale et de son application concrète pour les citoyens.

La nouvelle crèche multi-accueils Les Lupins a récemment été inaugurée. Cet équipement dernier cri est le fruit d’un partenariat fort noué entre la Ville et la Caisse d’allocations familiales (Caf) de l’Aveyron, qui a apporté un soutien financier majeur dans la réalisation de ce projet. Le maire Jean-Philippe Kéroslian recevait cette semaine, dans ces nouveaux locaux, Anne Calvet et Stéphane Bonnefond, respectivement présidente et directeur de la Caf de l’Aveyron. La crèche : un projet co-construit Dans le cadre de la restructuration du quartier des Quatre-Saisons, la nécessité de créer une nouvelle crèche a fait partie intégrante d’un projet global, qui a permis de repenser de nombreux services sur le territoire. La crèche multi-accueils Les Lupins, dont le coût s’élève à environ 2,6 M€, a reçu le concours financier de plusieurs partenaires institutionnels tels que l’État, le Département de l’Aveyron, Rodez agglomération et la Caf, principal partenaire du projet, avec une participation à hauteur de 575 000 €. Cet accompagnement témoigne de la vision commune de la mairie et de la Caf sur l’enjeu social et familial, dans ce quartier prioritaire, que constitue ce nouvel équipement, plus spacieux et mieux adapté aux besoins des familles et des professionnels. Il est par ailleurs à noter que ce soutien s’étend également au fonctionnement de l’équipement, grâce à un conventionnement entre les deux parties. Cette participation quotidienne de la Caf dans le fonctionnement de la crèche multi-accueils se traduit par le versement de la prestation de service unique, permettant à la commune de calculer les participations familiales selon un barème proportionnel à leurs ressources, établi par la Caf et ainsi garantir des tarifs accessibles à tous. Point d’étape au patio centre social Repris en régie directe par la Ville en septembre 2021, le patio centre social est également un exemple fort du partenariat historique entre la commune et la Caf. Présentes au quotidien dans de nombreuses actions, la Caf et la Ville ont d’ailleurs contractualisé cette collaboration dans le cadre de la convention territoriale globale (CTG). Cette convention a permis d’établir un diagnostic partagé en identifiant les besoins prioritaires sur la commune, et d’en définir les champs d’intervention à privilégier au regard de l’offre et du besoin existants. Ce diagnostic a débouché sur un plan d’actions couvrant les domaines suivants : petite enfance, enfance, jeunesse, parentalité, accès aux droits et aux services, inclusion numérique, animation de la vie sociale, logement, handicap et accompagnement social.